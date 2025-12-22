Alexis Sánchez no tiene dudas sobre quién debe ser el próximo entrenador de la Roja

Mientras trata de sacar a Sevilla de la crisis, Alexis Sánchez no pierde de vista a la selección chilena, equipo del cual es el goleador histórico. Incluso, el tocopillano ya tiene a su candidato para regresar al equipo nacional a una Copa del Mundo.

Brasil 2014 fue la última vez que la Roja pudo acceder a la fase final de un Mundial. Después de eso se sucedieron los fracasos en las Eliminatorias Sudamericanas para llegar a tocar fondo en el último proceso, después de que el equipo terminara último en la carrera para la cita norteamericana de 2026. Ignominioso puesto que no visitaba desde 2002.

Para el Niño Maravilla, jugador que el viernes pasado cumplió 37 años, la posibilidad de una nueva postergación mundialista no está en el horizonte y así lo hace saber, al menos públicamente.

Y es que el atacante ha mostrado plena vigencia en su regreso a LaLiga de España, donde hoy viste los colores del Sevilla. Así quedó de manifiesto en la derrota ante Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital hispana.

El Dilla fue uno de los puntos altos del cuadro andaluz que, en líneas generales, vendió cara la caída en Chamartín. Es más, el chileno tuvo al menos un par de ocasiones claras para anotar. Aunque, en ambas, el golero Thibaut Curtois estuvo notable para evitar la caída de su arco.

“Hemos creado ocasiones de gol y eso es lo más difícil y hoy las creamos, tuvimos el balón contra un gran rival. Tenemos que seguir así pero que no sea un partido, que sea contra todos. Hoy hemos dado la cara pero hay muchos episodios del partido que no dependen de nosotros”, explicó el delantero.

¿Y la Roja?

Sin embargo, hay un tema que inquieta al tocopillano. Los problemas del equipo nacional están presentes constantemente en su discurso. Así quedó demostrado en sus recientes dichos, tras abordar el magro presente de la Roja.

“Para que Chile regrese al Mundial hace falta gestión y apoyarse entre los chilenos. Yo veo a los argentinos, a los brasileños, que van todos juntos para adelante. Todos apoyan”, aseguró Sánchez en entrevista con ESPN.

Pero Sánchez tiene al candidato ideal para liderar un nuevo proyecto, uno que estuvo muy cerca de llevarse al atacante en las últimas tres temporadas. Se trata de su compatriota Manuel Pellegrini, quien dirige los destinos del Betis, club al cual el Dilla estuvo muy próximo a llegar.

“Yo veo a Manuel Pellegrini como el técnico ideal de la selección chilena, siempre lo he dicho. Lo ha ganado todo en la vida, va con elegancia, con tranquilidad y eso es lo que necesita Chile”, agregó el Niño Maravilla.

Lo cierto es que la opción de tener al Ingeniero no es una quimera. Tal como adelantó El Deportivo en su momento, el DT se comprometió a extender el vínculo con el equipo verdiblanco solo hasta el 30 de junio, pese a que la idea de la institución era renovarlo, al menos, hasta el 2028.

Pero los plazos impuestos por el adiestrador tienen un objetivo, esperar la coyuntura de lo que ocurra en la federación chilena frente a la posición de comenzar un proceso eliminatorio con vistas a la Copa del Mundo de 2030, el cual debiera iniciarse en el segundo semestre del año 2027, con el DT chileno ya fuera de Andalucía.