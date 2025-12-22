SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Alexis Sánchez no tiene dudas sobre quién debe ser el próximo entrenador de la Roja

    El delantero de Sevilla, uno de los destacados de su equipo en la derrota en casa de Real Madrid, asegura que para que el Equipo de Todos regrese a un Mundial “hace falta gestión”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez tiene a su candidato a la Roja.

    Mientras trata de sacar a Sevilla de la crisis, Alexis Sánchez no pierde de vista a la selección chilena, equipo del cual es el goleador histórico. Incluso, el tocopillano ya tiene a su candidato para regresar al equipo nacional a una Copa del Mundo.

    Brasil 2014 fue la última vez que la Roja pudo acceder a la fase final de un Mundial. Después de eso se sucedieron los fracasos en las Eliminatorias Sudamericanas para llegar a tocar fondo en el último proceso, después de que el equipo terminara último en la carrera para la cita norteamericana de 2026. Ignominioso puesto que no visitaba desde 2002.

    Para el Niño Maravilla, jugador que el viernes pasado cumplió 37 años, la posibilidad de una nueva postergación mundialista no está en el horizonte y así lo hace saber, al menos públicamente.

    Y es que el atacante ha mostrado plena vigencia en su regreso a LaLiga de España, donde hoy viste los colores del Sevilla. Así quedó de manifiesto en la derrota ante Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital hispana.

    El Dilla fue uno de los puntos altos del cuadro andaluz que, en líneas generales, vendió cara la caída en Chamartín. Es más, el chileno tuvo al menos un par de ocasiones claras para anotar. Aunque, en ambas, el golero Thibaut Curtois estuvo notable para evitar la caída de su arco.

    “Hemos creado ocasiones de gol y eso es lo más difícil y hoy las creamos, tuvimos el balón contra un gran rival. Tenemos que seguir así pero que no sea un partido, que sea contra todos. Hoy hemos dado la cara pero hay muchos episodios del partido que no dependen de nosotros”, explicó el delantero.

    ¿Y la Roja?

    Sin embargo, hay un tema que inquieta al tocopillano. Los problemas del equipo nacional están presentes constantemente en su discurso. Así quedó demostrado en sus recientes dichos, tras abordar el magro presente de la Roja.

    “Para que Chile regrese al Mundial hace falta gestión y apoyarse entre los chilenos. Yo veo a los argentinos, a los brasileños, que van todos juntos para adelante. Todos apoyan”, aseguró Sánchez en entrevista con ESPN.

    Pero Sánchez tiene al candidato ideal para liderar un nuevo proyecto, uno que estuvo muy cerca de llevarse al atacante en las últimas tres temporadas. Se trata de su compatriota Manuel Pellegrini, quien dirige los destinos del Betis, club al cual el Dilla estuvo muy próximo a llegar.

    “Yo veo a Manuel Pellegrini como el técnico ideal de la selección chilena, siempre lo he dicho. Lo ha ganado todo en la vida, va con elegancia, con tranquilidad y eso es lo que necesita Chile”, agregó el Niño Maravilla.

    Lo cierto es que la opción de tener al Ingeniero no es una quimera. Tal como adelantó El Deportivo en su momento, el DT se comprometió a extender el vínculo con el equipo verdiblanco solo hasta el 30 de junio, pese a que la idea de la institución era renovarlo, al menos, hasta el 2028.

    Pero los plazos impuestos por el adiestrador tienen un objetivo, esperar la coyuntura de lo que ocurra en la federación chilena frente a la posición de comenzar un proceso eliminatorio con vistas a la Copa del Mundo de 2030, el cual debiera iniciarse en el segundo semestre del año 2027, con el DT chileno ya fuera de Andalucía.

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezManuel PellegriniSevillaSelección Chilena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Inmobiliaria Las Salinas: “El año 2026 para nosotros es un año relevante”

    Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

    Lo más leído

    1.
    El Betis de Manuel Pellegrini cierra el 2025 con una goleada de principio a fin sobre Getafe

    El Betis de Manuel Pellegrini cierra el 2025 con una goleada de principio a fin sobre Getafe

    2.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    3.
    “Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo”: representante del meta argentino confirma negociación con los albos

    “Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo”: representante del meta argentino confirma negociación con los albos

    4.
    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    5.
    El balance de la UC tras el primer semestre del Claro Arena

    El balance de la UC tras el primer semestre del Claro Arena

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública
    Chile

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública

    Simpertigue niega irregularidades y descarta “estrecha familiaridad” con abogados imputados Lagos y Vargas

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”
    Negocios

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Monitoreo del gasto público: evidencia para una mejor gestión fiscal

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia
    Tendencias

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    Por qué decir groserías te puede hacer más fuerte físicamente, según un estudio

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    “Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo”: representante del meta argentino confirma negociación con los albos
    El Deportivo

    “Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo”: representante del meta argentino confirma negociación con los albos

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”

    A 20 años de su primera corona: Mark Tullo gana el Abierto de Chile y obtiene su tercer título

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos
    Mundo

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

    Las primeras medidas económicas de Rodrigo Paz acentúan sus diferencias con su vicepresidente en Bolivia

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar