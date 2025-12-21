SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “No anda fino”: la inesperada crítica a Alexis Sánchez pese a ser la figura del Sevilla ante el Real Madrid

    Si bien el Niño Maravilla se llevó elogios de gran parte de la prensa española, un portal deportivo sorprendió con su calificación y cuestionó duramente al chileno. Gabriel Suazo también fue apuntado.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Alexis Sánchez fue titular con el Sevila en la caída ante Real Madrid.

    Alexis Sánchez no pudo evitar la caída del Sevilla en su visita al Real Madrid. El Niño Maravilla mostró ímpetu en el Santiago Bernabéu, orquestando el ataque con varias asistencias que pudieron terminar en gol para los andaluces. Sin embargo, aquellas ganas no alcanzaron frente a la jerarquía de los merengues: con goles de Jude Bellingham y un penal de Kylian Mbappé, sumada a una gran actuación del meta Thibaut Courtois, la Casa Blanca se llevó la victoria por 2-0.

    En resumidas cuentas, la participación del chileno puede ser catalogada como una de las más destacadas en su temporada con los nervionenses. Y lo cierto es que gran parte de los medios españoles también lo consideraron de esa forma. “El mejor del Sevilla. A pesar de algunos errores en los primeros minutos, resbalones incluidos, fue el único capaz de organizar al equipo en ataque, de crear peligro y de surtir balones a sus compañeros. Le regaló un gol a Isaac”, publicó, por ejemplo, el Correo de Andalucía, que lo calificó con la nota máxima del plantel (7).

    En esa misma sintonía estuvo el análisis del Diario de Sevilla, quienes remarcaron la faceta asistidora del bicampeón de América con la Roja, además de mencionar la intensa lucha que mantuvo con el portero belga. “Enorme lanzador para los compañeros, aprovechando las facilidades de un Real Madrid muy descosido y sin repliegue alguno. Se topó con Courtois”, escribieron.

    Una tónica similar mantuvo El Desmarque, que ahondó en la mejoría del tocopillano con el correr de los minutos y, de pasada, lo ubicó en el podio de los más destacados del cotejo. “Jugó su partido 100 en LaLiga. No estuvo afortunado en los minutos iniciales, no siendo capaz de rematar las numerosas llegadas del Sevilla, pero fue creciendo y creciendo en el partido. A sus 37 recién cumplidos -el viernes-, aguantó el partido entero y llevó la batuta del equipo en ataque“, complementaron.

    Alexis Sánchez cumplió con una buena actuación en la derrota del Sevilla ante Real Madrid.

    Hasta ahí, son todos elogios. Sin embargo, un portal deportivo en el país ibérico sorprendió con su evaluación del rendimiento de Alexis. De forma más concreta, el sitio Estadio Deportivo prefirió desmarcarse de las felicitaciones y arremetió en contra del nivel del exdelantero del Udinese. “No anda fino, reaccionando tarde con todo a favor, resbalando en el momento más inapropiado o trastabillándose solo. Algo mejor al filo del descanso, pero su chilena tampoco acabó entre palos. Al poco de la reanudación y en posición dudosa, Courtois le ganó el mano a mano. Terminó el partido, pese al cansancio, con otra aptitud, pues las ganas no se le discuten”, comentaron.

    En la citada publicación, donde calificaron al Niño Maravilla con una pobre nota 5, también repasaron a Gabriel Suazo, que volvió al campo de juego luego de estar aquejado por una importante lesión. “Bastante más pendiente de tapar a Rodrygo y echar un cable a Marcao que de subir por su costado. Las pocas veces que lo intentó, no centró bien. Cansado tras su inactividad, fue el primer cambio de Almeyda", lanzaron.

    Pese a esta crítica que divide a la prensa española, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se alistan para dar vuelta la página a contar del 2026, pues descansarán dos semanas hasta que tengan el próximo partido: el 4 de enero, frente al Levante, vuelven a la actividad por LaLiga.

    Lee también:

    Más sobre:LaLigaAlexis SánchezSevillaReal MadridFútbolFútbol de EspañaFútbol internacionalGabriel SuazoPrensa española

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

    “Emergencia superada”: Ejecutivo confirma retiro de bidones de ácido sulfónico abandonados en ruta F-740 en Quilpué

    Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

    “¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

    Accidente de tránsito en Ruta 5 Sur deja fallecidos a un funcionario de la FACh y su hija de 7 años

    Israel aprueba la creación de 19 asentamientos nuevos en Cisjordania para evitar la conformación de un Estado palestino

    Lo más leído

    1.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    2.
    El balance de la UC tras el primer semestre del Claro Arena

    El balance de la UC tras el primer semestre del Claro Arena

    3.
    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    4.
    La Roja Sub 16 cae en la final ante Argentina y se queda sin la Copa UC

    La Roja Sub 16 cae en la final ante Argentina y se queda sin la Copa UC

    5.
    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 21 de diciembre

    “Emergencia superada”: Ejecutivo confirma retiro de bidones de ácido sulfónico abandonados en ruta F-740 en Quilpué
    Chile

    “Emergencia superada”: Ejecutivo confirma retiro de bidones de ácido sulfónico abandonados en ruta F-740 en Quilpué

    Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

    Accidente de tránsito en Ruta 5 Sur deja fallecidos a un funcionario de la FACh y su hija de 7 años

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”
    Negocios

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    La predilección de Starbucks por el mercado chileno

    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    A la par de Cristiano Ronaldo: el récord anotador que mete a Kylian Mbappé de lleno en la historia del Real Madrid
    El Deportivo

    A la par de Cristiano Ronaldo: el récord anotador que mete a Kylian Mbappé de lleno en la historia del Real Madrid

    Las figuras top que engalanan la Copa Africana de Naciones que arranca este domingo

    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Los malditos y los listos

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación
    Mundo

    “Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

    “¿Lo merezco?“: hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney recibe millonaria donación

    Israel aprueba la creación de 19 asentamientos nuevos en Cisjordania para evitar la conformación de un Estado palestino

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar