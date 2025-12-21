“No anda fino”: la inesperada crítica a Alexis Sánchez pese a ser la figura del Sevilla ante el Real Madrid

Alexis Sánchez no pudo evitar la caída del Sevilla en su visita al Real Madrid. El Niño Maravilla mostró ímpetu en el Santiago Bernabéu, orquestando el ataque con varias asistencias que pudieron terminar en gol para los andaluces. Sin embargo, aquellas ganas no alcanzaron frente a la jerarquía de los merengues: con goles de Jude Bellingham y un penal de Kylian Mbappé, sumada a una gran actuación del meta Thibaut Courtois, la Casa Blanca se llevó la victoria por 2-0.

En resumidas cuentas, la participación del chileno puede ser catalogada como una de las más destacadas en su temporada con los nervionenses. Y lo cierto es que gran parte de los medios españoles también lo consideraron de esa forma. “El mejor del Sevilla. A pesar de algunos errores en los primeros minutos, resbalones incluidos, fue el único capaz de organizar al equipo en ataque, de crear peligro y de surtir balones a sus compañeros. Le regaló un gol a Isaac”, publicó, por ejemplo, el Correo de Andalucía, que lo calificó con la nota máxima del plantel (7).

En esa misma sintonía estuvo el análisis del Diario de Sevilla, quienes remarcaron la faceta asistidora del bicampeón de América con la Roja, además de mencionar la intensa lucha que mantuvo con el portero belga. “Enorme lanzador para los compañeros, aprovechando las facilidades de un Real Madrid muy descosido y sin repliegue alguno. Se topó con Courtois”, escribieron.

Una tónica similar mantuvo El Desmarque, que ahondó en la mejoría del tocopillano con el correr de los minutos y, de pasada, lo ubicó en el podio de los más destacados del cotejo. “Jugó su partido 100 en LaLiga. No estuvo afortunado en los minutos iniciales, no siendo capaz de rematar las numerosas llegadas del Sevilla, pero fue creciendo y creciendo en el partido. A sus 37 recién cumplidos -el viernes-, aguantó el partido entero y llevó la batuta del equipo en ataque“, complementaron.

Alexis Sánchez cumplió con una buena actuación en la derrota del Sevilla ante Real Madrid.

Hasta ahí, son todos elogios. Sin embargo, un portal deportivo en el país ibérico sorprendió con su evaluación del rendimiento de Alexis. De forma más concreta, el sitio Estadio Deportivo prefirió desmarcarse de las felicitaciones y arremetió en contra del nivel del exdelantero del Udinese. “No anda fino, reaccionando tarde con todo a favor, resbalando en el momento más inapropiado o trastabillándose solo. Algo mejor al filo del descanso, pero su chilena tampoco acabó entre palos. Al poco de la reanudación y en posición dudosa, Courtois le ganó el mano a mano. Terminó el partido, pese al cansancio, con otra aptitud, pues las ganas no se le discuten”, comentaron.

En la citada publicación, donde calificaron al Niño Maravilla con una pobre nota 5, también repasaron a Gabriel Suazo, que volvió al campo de juego luego de estar aquejado por una importante lesión. “Bastante más pendiente de tapar a Rodrygo y echar un cable a Marcao que de subir por su costado. Las pocas veces que lo intentó, no centró bien. Cansado tras su inactividad, fue el primer cambio de Almeyda", lanzaron.

Pese a esta crítica que divide a la prensa española, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se alistan para dar vuelta la página a contar del 2026, pues descansarán dos semanas hasta que tengan el próximo partido: el 4 de enero, frente al Levante, vuelven a la actividad por LaLiga.