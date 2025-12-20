SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Alexis Sánchez deja un aviso al Sevilla pese a la caída con Real Madrid: “Tenemos que seguir así; que no sea un partido”

    El tocopillano fue uno de los valores más destacados del equipo andaluz en su visita al Santiago Bernabéu. Aunque el resultado fue negativo, el chileno ve con optimismo el futuro del equipo, si mantienen lo que mostraron futbolísticamente este sábado.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Alexis Sánchez, durante el duelo entre Real Madrid y Sevilla.

    Alexis Sánchez fue uno de los puntos altos del Sevilla en su visita al Real Madrid. Pese a que el resultado final fue una derrota (2-0) en el estadio Santiago Bernabéu, el cuadro andaluz dejó una aceptable imagen y tuvo varias chances para irse de la capital española con algo en las manos. El tocopillano cumplió nada menos que 100 partidos en LaLiga este sábado, ante los merengues, y bien pudo celebrar ese hito estadístico con una anotación. Pero no pudo. Thibaut Courtois lo evitó.

    Desde lo netamente numérico, el partido del Niño Maravilla registró cuatro remates totales, una ocasión clara fallada (un mano a mano que le tapó Courtois), tres pases clave, 78% de pases precisos (25/32), 11 posesiones perdidas y recibió cinco faltas, según los datos de Sofascore. Una de las infracciones que recibió le permitió tener un tiro libre de frente, que ejecutó y dio en la barrera.

    Después del encuentro, atendió a los medios oficiales del Sevilla para el análisis. Vio el vaso medio lleno, sosteniendo que esta imagen es la que tiene que dejar el equipo recurrentemente. “Contento por los compañeros porque tienen mucha calidad, hay que relajarse y jugar al fútbol, pero hay que hacerlo en todos los partidos, no solo aquí. Si jugamos así constantemente, contra todos, seremos más fuertes como equipo”, declaró Sánchez.

    “Hemos creado ocasiones de gol y eso es lo más difícil y hoy las creamos, tuvimos el balón contra un gran rival. Tenemos que seguir así pero que no sea un partido, que sea contra todos”, añadió el chileno.

    No fue la única voz sevillista tras la caída ante los merengues. El volante Lucien Agoumé se mostró orgulloso del trabajo de sus compañeros: “Hoy hemos dado la cara pero hay muchos episodios del partido que no dependen de nosotros. Hemos salido a jugar nuestro partido, la mayor parte lo hemos hecho pero hay que seguir así. Este es el camino, podemos mejorar en muchos aspectos”.

    Lamentó la falta de puntería. “Hemos tenido varias ocasiones pero sabemos todos que el Madrid tiene a uno de los mejores porteros del mundo. Tenemos que ser más letales, no podemos tener tantas ocasiones en un partido así y contra un rival así, y fallarlas”, añadió.

    Con el resultado de este sábado, el Sevilla de los chilenos se queda en el noveno lugar de LaLiga, con 20 puntos.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalAlexis SánchezSevillaReal MadridLaLigaLiga española

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”

    Departamento de Justicia de EE.UU. publica un nuevo lote de documentos del caso Epstein

    Cómo entender el rally de 52%

    2025, Chile puesto a prueba

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre

    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    2.
    Se acaba la esperanza de la U: Paranaense concreta venta de Lucas di Yorio a México

    Se acaba la esperanza de la U: Paranaense concreta venta de Lucas di Yorio a México

    3.
    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    4.
    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    5.
    Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026

    Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”
    Chile

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Cómo entender el rally de 52%
    Negocios

    Cómo entender el rally de 52%

    2025, Chile puesto a prueba

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Alexis Sánchez deja un aviso al Sevilla pese a la caída con Real Madrid: “Tenemos que seguir así; que no sea un partido”
    El Deportivo

    Alexis Sánchez deja un aviso al Sevilla pese a la caída con Real Madrid: “Tenemos que seguir así; que no sea un partido”

    Recupera la cima de la Premier League: un penal de Gyökeres le sirve al Arsenal para imponerse con lo justo al Everton

    El ímpetu y la jerarquía de Alexis Sánchez no son suficientes para evitar la caída de Sevilla en casa de Real Madrid

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Departamento de Justicia de EE.UU. publica un nuevo lote de documentos del caso Epstein
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. publica un nuevo lote de documentos del caso Epstein

    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad