Alexis Sánchez deja un aviso al Sevilla pese a la caída con Real Madrid: “Tenemos que seguir así; que no sea un partido”

Alexis Sánchez fue uno de los puntos altos del Sevilla en su visita al Real Madrid. Pese a que el resultado final fue una derrota (2-0) en el estadio Santiago Bernabéu, el cuadro andaluz dejó una aceptable imagen y tuvo varias chances para irse de la capital española con algo en las manos. El tocopillano cumplió nada menos que 100 partidos en LaLiga este sábado, ante los merengues, y bien pudo celebrar ese hito estadístico con una anotación. Pero no pudo. Thibaut Courtois lo evitó.

Desde lo netamente numérico, el partido del Niño Maravilla registró cuatro remates totales, una ocasión clara fallada (un mano a mano que le tapó Courtois), tres pases clave, 78% de pases precisos (25/32), 11 posesiones perdidas y recibió cinco faltas, según los datos de Sofascore. Una de las infracciones que recibió le permitió tener un tiro libre de frente, que ejecutó y dio en la barrera.

Después del encuentro, atendió a los medios oficiales del Sevilla para el análisis. Vio el vaso medio lleno, sosteniendo que esta imagen es la que tiene que dejar el equipo recurrentemente. “Contento por los compañeros porque tienen mucha calidad, hay que relajarse y jugar al fútbol, pero hay que hacerlo en todos los partidos, no solo aquí. Si jugamos así constantemente, contra todos, seremos más fuertes como equipo”, declaró Sánchez.

“Hemos creado ocasiones de gol y eso es lo más difícil y hoy las creamos, tuvimos el balón contra un gran rival. Tenemos que seguir así pero que no sea un partido, que sea contra todos”, añadió el chileno.

No fue la única voz sevillista tras la caída ante los merengues. El volante Lucien Agoumé se mostró orgulloso del trabajo de sus compañeros: “Hoy hemos dado la cara pero hay muchos episodios del partido que no dependen de nosotros. Hemos salido a jugar nuestro partido, la mayor parte lo hemos hecho pero hay que seguir así. Este es el camino, podemos mejorar en muchos aspectos”.

Lamentó la falta de puntería. “Hemos tenido varias ocasiones pero sabemos todos que el Madrid tiene a uno de los mejores porteros del mundo. Tenemos que ser más letales, no podemos tener tantas ocasiones en un partido así y contra un rival así, y fallarlas”, añadió.

Con el resultado de este sábado, el Sevilla de los chilenos se queda en el noveno lugar de LaLiga, con 20 puntos.