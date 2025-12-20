El ímpetu y la jerarquía de Alexis Sánchez no son suficientes para evitar la caída de Sevilla en casa de Real Madrid

Sevilla y Alexis Sánchez hicieron uno de los mejores partidos de la temporada, pero no pudieron evitar una dura caída de 2-0 en casa de Real Madrid. El chileno, quien fue titular al igual que su compatriota Gabriel Suazo, tuvo al menos dos ocasiones claras que evitó Thibaut Courtois de manera notable.

Un partido bisagra para ambos rivales, mientras los merengues necesitaban cambiar el rostro en medio de los cuestionamientos hacia su DT Xabi Alonso, los andaluces no la tenían menos difícil después de ser eliminados en la Copa del Rey.

Pero el cuadro de los chilenos no se amedrentó frente a la riqueza del plantel capitalino. Al contrario, intentó jugar sus fichas y adelantó las líneas para intentar asfixiar a los locales. Y, a ratos, lo consiguió. Antes de los dos minutos ya había llegado un par de veces con peligro.

Actitud en la que el desenfado del tocopillano bien pudo aprovechar, especialmente frente a las dudas que dejaba Dean Huijsen en el fondo. Cerca de los 6 minutos, el chileno se cayó en posición de remate cuando enfilaba hacia el arco de Thibaut Courtois.

En la jugada siguiente, el Dilla ensayó un pase entre líneas para Isaac, quien quedó solo frente al portero belga, pero su definición se fue junto al palo cuando los anfitriones ya sufrían la caída de su arco.

El Madrid no lograba salir de su asombro, mientras que el equipo de los chilenos cortaba los circuitos cerca del área para restar creatividad a sus adversarios. Recién, después del cuarto de hora, Kylian Mbappé pudo quedar en condición de remate, pero su intentó se fue un poco desviado en el segundo palo del portero Odisseas Vlachodimos.

Pese a los impedimentos, la escuadra local de Chamartín encontró el camino al gol, bien entrado el partido. A los 37 minutos, después de una fea falta de Marcao, el tiro libre de Rodrygo encontró la cabeza de Jude Belligham para que el británico anotara el 1-0.

En los descuentos de la primera parte, Sánchez volvió a incomodar a la portería de los blancos. El chileno la bajó de pecho en área chica y ensayó una chilena que se fue por muy poco sobre el horizontal.

Amarga derrota

El tiempo complementario fue testigo de un juego de mucho más ritmo y llegadas. A los 51’, el tocopillano recibió un pase preciso de su compatriota Suazo y se enfrentó solo a Courtois, pero el achique del enorme meta belga permitió salvar la caída de su arco.

El Niño Maravilla sentía los defectos de la zaga del Madrid y aprovechaba los espacios para explotar el juego de los sevillanos. Así lo logró a los 55’, cuando un largo pase entre dos jugadores blancos dejó solo a Isaac, quien falló en la batalla ante el meta local.

A otro lado, Mbappé quería el suyo para, al menos, igualar la marca de Cristiano Ronaldo con 59 goles en un año calendario. Pero Vlachodinos y los palos ahogaban la celebración del talentoso atacante galo.

Pero Sánchez no renunciaba a su conquista. A los 65 minutos, el tocopillano supo rescatar una pelota en el borde del área, siempre ante las constantes dudas de los defensas del Real Madrid. En el final de la jugada, el potente derechazo del goleador histórico de la Roja fue bien repelido por Courtois.

La tarjeta roja del brasileño Marcao de ninguna manera aplacó el ímpetu de los sevillistas. Bajo la incisiva conducción de Alexis Sánchez, el visitante se hacía más frecuente en campo contrario frente a la enorme rechifla de los hinchas locales. Silbatina que se amplificó de manera notable tras la salida de Vinicius Junior, resistido tras sus públicas diferencias con Xabi Alonso.

En los minutos finales, el penal cometido por Juanlu en contra del brasileño Rodrygo terminó con Mbappé con la pelota en el punto penal. El galo, justo en el día de su cumpleaños, no falló y puso el “mentiroso” 2-0, a cuatro minutos del epílogo.