    En vivo: Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, visita al Real Madrid por LaLiga

    El conjunto andaluz se medirá con el cuadro merengue en el Santiago Bernabéu, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos.

    @laliga

    Real Madrid 1-0 Sevilla

    Actualiza el relato

    Avisa Alexis

    45′+3′. El Niño Maravilla tuvo un intento de chilena, pero la manda por encima del horizontal de Courtois.

    Tarjeta amarilla en el Real Madrid

    40′. Rodrygo es amonestado por simular un penal.

    ¡Gol del Real Madrid!

    38′. Cuando todos estaban distraídos por la falta de Marcao, Rodrygo ejecuta el tiro libre y encuentra la cabeza de Jude Bellingham.

    Tarjeta amarilla en Sevilla

    37′. Ahora el amonestado es Marcao, por una dura infracción. En el Real Madrid piden roja, pero el árbitro la desestima.

    Tarjeta amarilla en Sevilla

    34′. Carmona es el primer amonestado en los andaluces.

    La primera de Mbappé

    17′. El francés dispara por el sector derecho del área, pero su intento se va ancho.

    ¡Era un golazo del Sevilla!

    7′. Tremenda asistencia de Alexis para Isaac Romero, que la picó y se va por poco afuera.

    Ahora la tuvo el Real Madrid

    5′. Fran García le gana la espalda a Juanlu y se mete al área. El meta Vlachodimos alcanzó a achicar el remate.

    El Sevilla es protagonista

    3′. Se equivocó Huijsen en el fondo, e Isaac Romero remató al arco para los andaluces.

    ¡Comienza el partido!

    1′. El Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, ya se enfrenta al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

    ¿Cómo marchan ambos equipos en LaLiga?

    El Real Madrid está en el segundo lugar con 39 puntos, mientras que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se ubica en el noveno puesto con 20 unidades.

    Así fue la llegada de los chilenos al Santiago Bernabéu

    La formación titular del Real Madrid

    La formación titular del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Los chilenos son titulares

    Al igual que en el último partido ante el Oviedo, Alexis Sánchez aparece en el ataque desde el inicio. En la defensa, en tanto, Gabriel Suazo sorprende con su inclusión tras más de un mes fuera de las canchas por lesión.

    Sevilla visita al Real Madrid

    Los andaluces, que vienen de golear al Oviedo, viajan hasta el Santiago Bernabéu para medirse al conjunto merengue.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

    Fiscalía pide prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis y seis quedan con arresto domiciliario

    Detienen en aeropuerto a integrante de banda que protagonizó violento asalto en Chicureo en 2022

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    “Nada justifica la violencia”: agresión a diputado Meza en mall genera transversal repudio

    Fiscalía anuncia que más gendarmes serán investigados tras reportes de la UAF y testimonio de detenidos en la Operación Apocalipsis

    Detienen en Puerto Montt a sacerdote mexicano veterocatólico condenado por abuso sexual a un menor: fue expulsado de Chile

    “Pidan por un milagro”: legendario exarquero de Everton se encuentra en estado crítico tras sufrir un infarto

    Se acaba la esperanza de la U: Paranaense concreta venta de Lucas di Yorio a México

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

