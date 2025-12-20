En vivo: Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, visita al Real Madrid por LaLiga
El conjunto andaluz se medirá con el cuadro merengue en el Santiago Bernabéu, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos.
Real Madrid 1-0 Sevilla
Avisa Alexis
45′+3′. El Niño Maravilla tuvo un intento de chilena, pero la manda por encima del horizontal de Courtois.
Tarjeta amarilla en el Real Madrid
40′. Rodrygo es amonestado por simular un penal.
¡Gol del Real Madrid!
38′. Cuando todos estaban distraídos por la falta de Marcao, Rodrygo ejecuta el tiro libre y encuentra la cabeza de Jude Bellingham.
Tarjeta amarilla en Sevilla
37′. Ahora el amonestado es Marcao, por una dura infracción. En el Real Madrid piden roja, pero el árbitro la desestima.
Tarjeta amarilla en Sevilla
34′. Carmona es el primer amonestado en los andaluces.
La primera de Mbappé
17′. El francés dispara por el sector derecho del área, pero su intento se va ancho.
¡Era un golazo del Sevilla!
7′. Tremenda asistencia de Alexis para Isaac Romero, que la picó y se va por poco afuera.
Ahora la tuvo el Real Madrid
5′. Fran García le gana la espalda a Juanlu y se mete al área. El meta Vlachodimos alcanzó a achicar el remate.
El Sevilla es protagonista
3′. Se equivocó Huijsen en el fondo, e Isaac Romero remató al arco para los andaluces.
¡Comienza el partido!
1′. El Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, ya se enfrenta al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
¿Cómo marchan ambos equipos en LaLiga?
El Real Madrid está en el segundo lugar con 39 puntos, mientras que el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se ubica en el noveno puesto con 20 unidades.
Así fue la llegada de los chilenos al Santiago Bernabéu
La formación titular del Real Madrid
La formación titular del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
Los chilenos son titulares
Al igual que en el último partido ante el Oviedo, Alexis Sánchez aparece en el ataque desde el inicio. En la defensa, en tanto, Gabriel Suazo sorprende con su inclusión tras más de un mes fuera de las canchas por lesión.
Sevilla visita al Real Madrid
Los andaluces, que vienen de golear al Oviedo, viajan hasta el Santiago Bernabéu para medirse al conjunto merengue.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.