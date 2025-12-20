SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española

    Esta tarde, el Sevilla visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El tocopillano puede alcanzar los 100 partidos en el campeonato hispano.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    El Sevilla de Alexis Sánchez visita este sábado al Real Madrid. Foto: @SevillaFC.

    Este viernes, Alexis Sánchez cumplió 37 años. El goleador histórico de la Selección atraviesa por las postrimerías de su exitosa carrera deportiva, caminando también por una ruta nueva para él: la de ser padre. En el afán de aferrarse a la élite del fútbol internacional, se integró al Sevilla, un elenco importante y tradicional de España, pero que no pasa por su mejor momento.

    La temporada de los andaluces ha sido como una montaña rusa, con momentos muy altos (goleando al Barcelona) y otros tropezones feos (eliminado de la Copa del Rey en dieciseisavos de final).

    El delantero tocopillano tiene a tiro la opción de concretar un hito. Y nada menos que ante el Real Madrid. Este sábado (17.00 horas), los sevillistas tienen la difícil tarea de visitar a los merengues en el estadio Santiago Bernabéu, sitio en el cual no triunfan desde 2008. Sánchez es uno de los 24 citados por el DT Matías Almeyda, al igual que Gabriel Suazo. Si juega ante la Casa Blanca, llegaría a los 100 partidos en la liga española.

    Para encontrar los inicios de Alexis en la Primera División hispana hay que retroceder hasta 2011, cuando el Barcelona (dirigido por Pep Guardiola) compra su pase. Su estreno en el campeonato fue el 29 de agosto de ese año, en una goleada culé 5-0 sobre el Villarreal, en el Camp Nou. Tenía 22 años, ocho meses y 10 días. El chileno compartió el ataque con Lionel Messi y Pedro Rodríguez, y anotó uno de los tantos.

    De sus tres temporadas en el Barcelona, la más prolífica fue la 2013-2014, cuando el Niño Maravilla contribuyó con 19 goles y 10 asistencias en 34 partidos. Después vino el Mundial de Brasil y su transferencia al Arsenal.

    Actualmente, en su campaña de regreso a LaLiga, tiene 11 encuentros jugados con el Sevilla, de los cuales ha sido titular solo en cuatro, con dos goles y una asistencia en 525 minutos. En lo global, Sánchez ha sido titular en 69 de los 99 partidos que tiene en la liga española, con 40 goles, 25 asistencias y más de 6.000 minutos en cancha.

    No es un dato menor convertirse en centenario para el formado en Cobreloa. Tiene la chance de alcanzar la barrera de los 100 en tres de las grandes ligas europeas. Ya lo realizó en la Premier League, donde sumó 154 encuentros entre Arsenal y Manchester United; y en la Serie A italiana con 210, entre sus etapas en el Udinese y en el Inter de Milán.

    Sánchez y compañía enfrentarán a una “potencia mundial”, como afirmó Matías Almeyda. “Trataremos de contenerlo con las armas que tengamos”, sentenció el DT argentino.

