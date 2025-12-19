La UC confirma el arribo de Justo Giani como refuerzo para 2026.

Justo Giani firmó su contrato en la UC. Luego de su llegada al país este jueves, el volante se sometió a los exámenes de rigor y después estampó su firma. “Comunicamos oficialmente la llegada del volante argentino al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada. Proveniente de Club Aldosivi, el jugador superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club”, señalaron desde Cruzados en un comuncado.

“Justo Giani se incorporará a los trabajos de la UC el 5 de enero, cuando el equipo dirigido por Daniel Garnero retome la preparación para los desafíos del 2026″, añaden.

¡Bienvenido a la Franja, Justo Giani! 🤍💙⚽



Comunicamos oficialmente la llegada del volante argentino al plantel de Universidad Católica para la próxima temporada. Proveniente de @clubaldosivi, el jugador superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club.… pic.twitter.com/nZR4g0FVFe — Universidad Católica (@Cruzados) December 19, 2025

El transandino fue formado en Quilmes. Ahí estuvo entre 2017 y 2020. Su rendimiento le permitió dar el salto en 2021 a Newell’s Old Boys. Con el conjunto rojinegro disputó tres temporadas, aunque sin continuidad plena, registrando dos goles en 42 partidos.

Durante su etapa en Rosario, Giani tuvo un préstamo en Patronato en 2022, buscando mayor protagonismo, y posteriormente defendió los colores de Atlético Tucumán entre 2023 y 2024.

El repunte definitivo llegó en su última experiencia, defendiendo a Aldosivi. Con el cuadro marplatense, el delantero disputó 31 encuentros, en los que aportó seis goles y cuatro asistencias, números que llamaron la atención de la UC. Ese rendimiento fue clave para que Daniel Garnero se fijara en él.

En la precordillera también tienen abrochados a Bernardo Cerezo, Matías Palavecino y Jimmy Martínez.