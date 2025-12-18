Se acerca el cuarto refuerzo: Justo Giani llega a Chile para realizarse los chequeos médicos en la UC.

Universidad Católica avanza en el cierre de su cuarto refuerzo para la temporada 2026. Este jueves arribó a Chile el argentino Justo Giani, quien en las próximas horas se someterá a los exámenes médicos de rigor y, si no surgen contratiempos, firmará contrato con la UC.

El volante de 26 años aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez durante el mediodía y evitó profundizar en su situación contractual. “Contento. Muy feliz de estar acá, de llegar, pero no puedo hablar, debo esperar que se haga todo. Pero feliz”, señaló brevemente a TNT Sports. Luego agregó: “Me dijeron que no hable, que firme y después se charlará”.

Giani es un nombre que la dirigencia de la UC venía siguiendo desde hace semanas, en el marco de la búsqueda de alternativas ofensivas para reforzar el plantel. Su recorrido se ha dado en el fútbol argentino tanto en el ascenso como en la Primera División.

Formado en Quilmes, el jugador estuvo ligado al club entre 2017 y 2020. Su rendimiento le permitió dar el salto en 2021 a Newell’s Old Boys de Rosario. Con el conjunto rojinegro disputó tres temporadas, aunque sin continuidad plena, registrando dos goles en 42 partidos.

Durante su etapa en Newell’s, Giani tuvo un préstamo en Patronato en 2022, buscando mayor protagonismo, y posteriormente defendió los colores de Atlético Tucumán entre 2023 y 2024. En ambos clubes su paso fue discreto y no logró consolidarse como titular permanente.

El repunte en su carrera llegó en su última experiencia, defendiendo a Aldosivi. Con el cuadro marplatense, el delantero disputó 31 encuentros, en los que aportó seis goles y cuatro asistencias, números que llamaron la atención de la UC. Ese rendimiento fue clave para que Daniel Garnero y Cruzados avanzaran en su incorporación.

De no mediar imprevistos, su firma se concretará en los próximos días. El volante se suma a Bernardo Cerezo, Matías Palavecino y Sebastián Galani.