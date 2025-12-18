Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

La temporada 2026 marcará un nuevo giro en el fútbol chileno. No será por una modificación deportiva, sino por la entrada en vigencia de una serie de obligaciones para los clubes, las que están contenidas en un documento de 27 páginas elaborado por la ANFP y TNT Sports, denominado Cuaderno de Cargos del Licenciatario, y que redefine la relación entre los equipos y la empresa dueña de los derechos televisivos. El texto instala un régimen de sanciones económicas mucho más estricto que en cualquier ciclo anterior. El resultado es un escenario rígido, con fiscalización permanente y multas van desde 10 hasta 1.000 UF, con énfasis en la protección del producto televisivo.

Eso sí, varios de estos puntos aún se encuentran en negociación. De hecho, esta tarde, a las 15 horas, se reunirá una comisión para negociar con la señal. Una vez que el documento esté afinado y corregido en su totalidad, se votará su incorporación a las Bases de la Liga de Primera 2026, ítem que debe ser aprobado por dos tercios del Consejo de Presidentes.

Cuatro estadios habilitados por club

La primera dimensión sancionable está en la organización del torneo. El punto inicial que busca evitar las reprogramaciones eternas de temporadas anteriores. Cada club deberá presentar cuatro estadios habilitados para hacer de local (antes eran dos) y cumplir con plazos estrictos para anunciar que no estén disponibles. Avisar con menos de 96 horas cualquier problema se considerará falta grave, con sanciones que van de 51 a 250 UF en Primera División.

Claro que el nivel más alto del nuevo régimen son las sanciones gravísimas. Incluyen, por ejemplo, vulnerar la exclusividad de transmisión, permitiendo señales paralelas, o no cumplir los estándares mínimos de iluminación para partidos nocturnos. Estas faltas se castigan con multas que van desde 251 hasta 1.000 UF.

TNT Sports toma un rol proagónico en el fútbol chileno. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El tiro de cámara

El Cuaderno de Cargos, en su actual versión, también introduce un concepto inédito en el fútbol chileno: la obligación de cuidar la imagen del estadio a través del tiro de cámara. Es decir, la tribuna que aparece plenamente en pantalla durante la transmisión, que normalmente corresponde al sector andes. Si un club registra menos de un 35% de ocupación en ese lugar a lo largo de la temporada, deberá presentar un Plan de Incentivo a la Asistencia para mejorar la presencia de público. No entregarlo se considerará una falta grave. La medida busca evitar estadios vacíos en la toma principal de TNT Sports.

Este, precisamente, es uno de los puntos que más genera ruido. “¿Qué pasa con clubes como Cobresal, por ejemplo, o con otros de menor arrastre? No se pueden aceptar ese tipo de exigencias“, advierte un presidente de club. Negociar estos aspectos será tarea de la comisión de clubes.

Comité de Partidos, comisario y área de promoción

La fiscalización será mucho más intensa que en temporadas previas. El cuaderno crea un Comité de Partidos integrado por ANFP, TNT y representantes de los clubes, que sesionará semanalmente. A ello se suma la figura del Comisario de Partido, un oficial que supervisará el encuentro desde 48 horas antes, registrará cualquier incumplimiento en un informe y servirá como punto de enlace entre las entidades.

El área de promoción es uno de los espacios donde el cambio regulatorio es más visible. Se establece que los clubes deben facilitar a directores técnicos, capitanes y jugadores para campañas institucionales de la ANFP y TNT. Incumplimientos en estos puntos se clasifican como faltas graves, salvo los relativos a publicaciones digitales y material gráfico, que se sancionan como leves. Desde 2027, además, será obligatorio el uso de una tipografía oficial en números y apellidos de las camisetas, cuyo incumplimiento también será castigado con multas de rango grave.

La producción de contenido audiovisual se transforma en una obligación sancionable. En Primera División, el Media Day será obligatorio. No hacerlo será falta grave. También se sanciona como infracción leve la omisión de fichas informativas, la entrega tardía de fotografías o el envío fuera de plazo del material audiovisual de nuevas incorporaciones. En Primera B, si bien no hay Media Day formal, sí se deberá remitir un set completo de fotografías del plantel y fichas informativas, con multas asociadas en caso de incumplimiento.

Donde las sanciones se vuelven más estrictas es en la operación técnica de los partidos. Los clubes deberán garantizar energía eléctrica, agua, internet, iluminación adecuada y estadios seguros, limpios y plenamente operativos. La omisión de cualquiera de estos puntos se considera una falta grave. También se exige habilitar las zonas técnicas definidas por el Broadcaster. El club deberá mantener esos espacios despejados desde seis horas antes del encuentro hasta tres horas después, bajo riesgo de multa.

El césped, las demarcaciones, el drenaje y el riego del campo de juego pasan a tener un peso sancionatorio inédito. La falta de uniformidad, la mala presentación de las líneas o un riego mal ejecutado pueden derivar en multas graves. La intención es garantizar una imagen televisiva consistente y evitar problemas de visibilidad o presentación que se repiten año a año en varios estadios del país.

Aún más estrictas son las exigencias de iluminación. Para 2026, el mínimo exigido para partidos nocturnos será de 650 lux, con un aumento progresivo a 800 lux en 2027 y a 1.000 lux en 2032. No cumplir estos estándares se clasifica como falta gravísima. Para muchos recintos del país, estas disposiciones implicarán inversiones significativas. Sobre todo considerando que ahora serán más rígidos con los horarios. Las franjas horarias en temporada de invierno serán a las 12.30, 15.00, 17.30 y 20.00. Mientras que las franjas horarias en temporada de verano son a las 12.00, 18.00 y 20.30. En días de semana hábil no se podrá jugar antes de las 18.00.