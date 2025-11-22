BLACK SALE $990
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    El tocopillano practicó con el resto de sus compañeros y es probable que entre en la convocatoria para el duelo ante Espanyol. En el ámbito personal, el Niño Maravilla fue padre junto a su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Alexis celebra por partida doble: Sánchez adelanta su regreso a las canchas y recibe importante noticia familiar. . Por @litvinova_alexandra

    La derrota ante la Real Sociedad, por 2-1, le costó caro al Sevilla. Alexis Sánchez se lesionó el bíceps femoral del muslo derecho y cortó una buena racha con el cuadro andaluz. ¿Lo peor? El plazo de recuperación era más de un mes.

    Sin embargo, durante la última semana, el tocopillano mostró signos de recuperación y trabajos en el gimnasio de la escuadra andaluz. La esperanza de un regreso anticipado a las canchas estaba latente y, finalmente, dicho anhelo se concretó este viernes cuando el chileno practicó a la par de sus compañeros.

    “Todo hace indicar que la mayoría de jugadores que han entrenado este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios estarán presentes en la convocatoria (para el duelo ante Espanyol)”, anunció el Diario de Sevilla.

    “Al técnico Almeyda le toca ajustar las piezas de un equipo en el que el físico ha hecho mella. Con Peque en buen estado anímico y de forma, lo esperable sería verlo de titular en la zona ofensiva y que Alexis, de ir convocado, contase con minutos en la segunda mitad de cara el derbi del próximo domingo 30 de noviembre”, sostuvo el informe.

    Sin embargo, Matías Almeyda es cauto. “Lo de Alexis, bueno, no sabemos, porque él nos dice por ahí que hace todo acá y va a su casa y se entrena. Él quiere estar, pero le va a llevar un tiempito más”, advirtió el argentino.

    Alexis Sánchez fue padre con la modelo rusa Alexandra Litvinova

    Fuera de lo futbolístico, Alexis Sánchez recibió una importante noticia durante las últimas semanas. En medio de su recuperación, su novia dio a luz a la primera hija de la pareja. De hecho, este viernes, su novia, la modelo rusa Alexandra Litvinova, por primera vez dio algunas señales a través de sus redes sociales. “1+1=3″, escribió en su cuenta de Instagram. El texto iba a acompañado de un carrusel de fotografías de ella embarazada junto al goleador histórico de la Roja.

    Según pudo saber El Deportivo, la hija de Alexis Sánchez, goleador histórico de la Roja, nació sin complicaciones aproximadamente hace dos semanas y ya se encuentra en casa. “Todo salió bien”, revelan desde el entorno del delantero.

    De vuelta a las prácticas con el Sevilla y palpitando el derbi ante el Betis de Pellegrini

    En Sevilla esperan a Sánchez. El futbolista nacional ha sido un verdadero revulsivo para el conjunto del técnico argentino. Desde que llegó al club el 1 de septiembre, en el último día del mercado europeo, suma dos goles y una asistencia en siete presencias y 391 minutos de partido.

    Por lo mismo, la idea de los albirrojos es no solo quedarse con el triunfo en estas dos fechas, sino también meterse en puestos de copas internacionales. Actualmente, el Espanyol, rival de turno este fin de semana, se ubica en el sexto puesto con 18 puntos y es el último clasificado para las disputas continentales de la temporada venidera. El Sevilla debe ganar para superarlos. Tiene 16 unidades, pero también tiene que esperar que se den otros resultados para entrar de lleno en esta disputa.

    En todo caso, la cautela de Almeyda con Alexis tiene una razón de peso: la próxima semana el Sevilla disputará el derbi de la ciudad ante el encumbrado Betis de Manuel Pellegrini, de gran temporada hasta el momento, tanto en España como en la Europa League. El duelo se jugará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el domingo de 30 noviembre, a las 12.15.

    Más sobre:Alexis SánchezSevillaLaLigaFútbol EspañolFútbolNiño MaravillaManuel PellegriniFútbol InternacionalEspanyolAlexandra Litvinova

