    ¿Le pedirá que venga a la Roja? Cómo se prepara Alexis Sánchez para volver al Sevilla ante el Betis de Manuel Pellegrini

    El tocopillano trabaja en la recuperación de la lesión que sufrió en octubre. En España proyectan su reaparición para el clásico andaluz.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Alexis Sánchez se prepara para volver a jugar por el Sevilla. Foto: @sevillafc. Servicios / La Tercera

    Los últimos días de octubre no fueron gratos para Alexis Sánchez. El tocopillano, que venía siendo la figura del Sevilla, sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y el diagnóstico no fue alentador: su regreso estaba programado para la primera semana de diciembre.

    Sin embargo, este domingo, el Niño Maravilla entregó una señal esperanzadora para el club blanquirrojo pues trabajó por primera vez en cancha y la prensa hispana ya especula que volverá antes de lo previsto. ¿Cuándo? El 30 de noviembre, cuando su escuadra enfrente al Betis de Manuel Pellegrini, en el clásico andaluz.

    “La tarea no es sencilla. Los primeros pronósticos en su recuperación apuntan a la primera semana de diciembre, pero el chileno, como contábamos hace días, tiene la ilusión y la intención de poder jugar el derbi ante el Betis en el Sánchez-Pizjuán”, publicó el medio hispano El Desmarque.

    Por lo mismo y ante la eventualidad de la definición del futuro de Pellegrini, que aún no renueva su contrato con el Betis, se espera que Sánchez converse con él la posibilidad de que se haga cargo de la Roja en junio próximo.

    Alexis quiere volver a las canchas ante el Betis de Pellegrini

    “El futbolista sevillista se graba en las instalaciones para dejar constancia que se está esforzando al máximo para dotar al entrenador Almeyda de un argumento importante en ataque de cara al derbi del próximo domingo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán”, detalló Estadio Deportivo.

    Matías Almeyda, el técnico de los nervionenses, destacó las ganas de uno de los emblemas de la Generación Dorada. “Lo de Alexis, bueno, no sabemos, porque él nos dice por ahí que hace todo acá y va a su casa y se entrena. Él quiere estar, pero le va a llevar un tiempito más. Veremos la semana que viene como se va sintiendo para recuperarlo”, afirmó.

    Antes de que Sevilla reciba a la oncena del entrenador chileno, debe visitar al Espanyol el lunes 24 de noviembre. Partido importante, pues los catalanes se ubican en el sexto puesto con 18 puntos y está sacando el último boleto para los torneos continentales de la temporada venidera. Por lo que los andaluces deben ganar para superarlos, pues tiene 16 positivos, y esperar otros resultados para ver si se mete en zona de clasificación.

    Por su parte, Betis visitará al Girona (23/11) y buscará seguir pujando por meterse a la Champions League 2026-2027, pues está, con 20 puntos, a cinco de dichos puestos (Atlético Madrid tiene 25). Claro que antes del clásico, el 27 de noviembre, debe recibir al Utrecht por la Europa League para seguir metido en la pelea por ir a los octavos de final.

