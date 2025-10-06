Alexis Sánchez comparte su momento de gloria con Chile y se llena de elogios en España

Alexis Sánchez recupera la felicidad en el Sevilla. Lo demuestra el efusivo festejo del gol de penal que le marcó al Barcelona, el segundo desde que se incorporó al equipo andaluz.

El Niño Maravilla olvida, incluso, el compromiso interno que había asumido: no festejar un eventual gol ante el equipo azulgrana, como señal de respeto hacia la entidad que lo cobijó por tres años y al que intentó volver en 2023. "Había dicho de no celebrarlo, pero a veces la ansiedad o las ganas me juegan en contra. Se me fue, la verdad es que le tengo un cariño enorme al Barcelona”, se excusó después.

Alexis Sánchez comparte su momento de gloria con Chile

El tocopillano sigue celebrando. Ahora, a través de su cuenta en Instagram, en la que vuelve a reflejar la felicidad que le produjo la conquista desde los 12 pasos ante la escuadra de Hansi Flick.

Lo hace extendiendo su satisfacción a Chile. “Orgulloso de representar a mi país donde vaya”, escribe, con el afán de agradecer el respaldo y el reconocimiento que sus actuaciones también generan a kilómetros de distancia de donde se producen.

La historia de Alexis Sánchez en Instagram.

Reconocimiento

La prensa ibérica reconoció la buena actuación del tocopillano. Estadio Deportivo fue particularmente generoso en los elogios. "Transformó con seguridad un penal para marcar su segundo tanto tras el que le hizo al Alavés. ¡Qué manera de reivindicarse ante las dudas que generó su fichaje! Pasan los años, el hambre no lo pierde“, publicó. ”No paró de correr, de lanzar desmarques, de tirar recortes, de ayudar en defensa. Sabía lo que era marcarle al Sevilla con el Barça y cumplió su deseo de compensar", agregó en el análisis. Le asignó un 8 como calificación.

El Desmarque le puso un punto más y tampoco escatimó en elogios. “(Asumió) la responsabilidad a la hora de tirar un penal y lanzamiento impecable. No dudó en celebrarlo pese a ser ante su ex equipo. Otro partido en el que acumula más de 90 minutos. La grada se rindió a él. Le está dando tanto al Sevilla”, evaluó. "Jugador con muchísimo oficio que necesitaba el Sevilla como el comer. Puede ser el gran acierto de Cordón en este verano“, destacó, en alusión a la gestión del director deportivo del club para su fichaje.

ABC revisó su actuación desde una perspectiva particular. “Marcó un gol para que Lamine se alegre menos de su fichaje por el Sevilla. Su implicación en el trabajo defensivo parece la de un recién llegado al fútbol“, consignó.