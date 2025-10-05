SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El día en que Alexis Sánchez estuvo a un paso de volver al Barcelona

El Sevilla recibe al equipo azulgrana. El Niño Maravilla, quien comienza a transformarse en una pieza clave para la escuadra de Matías Almeyda, vivirá una jornada especial. “El Barça en el que jugué es el mejor de la historia”, aseguró el chileno, en la previa del partido.

Por 
Christian González
 
Cristian Barrera
El día en que Alexis Sánchez estuvo a un paso de volver al Barcelona.

Alexis Sánchez vivirá una jornada especial. El Sevilla, el equipo en que el tocopillano gana notoriedad en base a participación en el juego, asistencias, un gol y, sobre todo, un liderazgo que contagia a sus compañeros y que cautiva hasta a su técnico, Matías Almeyda, recibe al Barcelona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la fecha ocho de LaLiga.

El duelo tiene para el chileno el valor de un reencuentro: lo enfrentará al equipo que lo cobijó por tres temporadas, entre 2011 y 2014, y del cual se enamoró. “Creo que no se me dio mal la estancia allí. Pero es que tuve mucha suerte: el mío, y no habrá discusión, es el mejor Barça de la historia. Después de jugar en aquel equipo, ha sido imposible que me sorprenda el fútbol. Estuve con Iniesta, Xavi, Messi, Neymar, con Puyol que era un defensor tremendo y capitán de España. ¡Jugué con todos ellos! Encontrar futbolistas así hoy en día se me hace muy difícil”, dijo en As.

“Me marcó. Me saqué el título de entrenador, pero todavía quiero hacerlo como jugador: enseñar a los más jóvenes lo que es el respeto, los tiempos del fútbol. ¡Y qué fútbol, el de La Masía! Esa manera de encontrar los espacios, tener el balón. Es lo que me gusta a mí”, agregó el delantero.

Efectivamente, su estancia fue positiva. Dejó números que aún le reportan reconocimiento: disputó 141 partidos, marcó 47 goles y aportó 35 asistencias. En la Ciudad Condal, a la que llegó después de triunfar en el Udinese, en una operación que involucró el pago de US$ 38 millones, celebró cuatro títulos: las Supercopa de 2011 y 2013, la Copa del Rey de 2011-12 y LaLiga, en 2012-13. Si esa producción no bastara para ganarse el corazón culé, también cumplió un requisito fundamental para conquistarlo: le marcó tres veces al Real Madrid en las 16 oportunidades que lo enfrentó.

Alexis Sánchez y Xavi Hernández compartieron cancha en el club azulgrana.

A una firma con Xavi

No hace mucho, el club catalán le manifestó su aprecio. Apenas se selló su vínculo con el Sevilla, el delantero exhibió la nota de congratulaciones que le envió Joan Laporta, el presidente del Barça. “Apreciado Alexis: deseo manifestarte, en nombre de la Junta Directiva del FC Barcelona y en nombre propio, nuestra sincera felicitación por tu reciente incorporación al Sevilla Fútbol Club”, consigna la parte medular del mensaje, que también considera los respectivos deseos de éxito en la nueva etapa. Sánchez respondió. “Gracias”, escribió en Instagram, etiquetando a la cuenta del club.

Hubo oportunidades en que el vínculo, incluso, estuvo cerca de trascender la gratitud. Fue a mediados de 2023, cuando existió la posibilidad concreta y real de que el Niño Maravilla volviera a un lugar en que terminó siendo valorado. Un poco por la necesidad eventual del club, que atravesaba dificultades económicas, y otro tanto por la voluntad del jugador de buscar desafíos exigentes, más si se trataba de sitios en que había cosechado buenos momentos. También lo intentó con el Arsenal, donde consiguió su peak competitivo.

En ese mercado veraniego de Europa, el nombre de Sánchez apareció como opción para el equipo blaugrana. El chileno había finalizado su contrato con el Olympique de Marsella y el Barça comenzaba a buscar opciones para llenar el vacío que dejaría el inminente paso de Ousmane Dembélé al PSG.

Había dos factores cruciales que alimentaban la esperanza del tocopillano. La primera era contractual: el delantero estaba libre, lo que, teóricamente, allanaría las condiciones para una negociación expedita y favorable para todas las partes. La segunda: el aval que representaría la presencia de Xavi en la banca del equipo español. Con el exvolante siempre tuvo una relación estrecha. Ambos, de hecho, se profesaron cariño y admiración mutua a través de las redes sociales.

Las negociaciones estuvieron tan avanzadas que el goleador histórico de la selección chilena incluso estuvo en España aguardando el momento del anuncio de su fichaje. Solo faltaban detalles para que firmara en el cuadro catalán. El trámite se dilató y Sánchez terminó volviendo al Inter de Milán, para una opaca segunda estadía.

Hoy, el tocopillano se reencuentra con un viejo amor, esta vez desde la vereda opuesta, con las ganas y la misión de seguir demostrando que está vigente.

Lee también:

Más sobre:FútbolLT DomingoAlexis SánchezSevillaBarcelonaInterInter de MilánFútbol InternacionalLaLiga

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jueza federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland ordenado por Trump

Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Guns N’ Roses, la bienvenida a la jungla en Costa Rica que mostrarán en Chile

Quién es Sanae Takaichi, la ultraconservadora que podría ser la primera jefa del gobierno de Japón

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

4.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

5.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Declaran alerta roja en Monte Patria por incendio forestal: llaman a evacuar sectores poblados
Chile

Declaran alerta roja en Monte Patria por incendio forestal: llaman a evacuar sectores poblados

“Brilla por su ausencia”: Desbordes critica a Cataldo tras hechos de violencia en establecimientos públicos de Santiago

Recuperan dos contenedores robados desde San Antonio avaluados en $10 millones

Presupuesto y regla fiscal: hora de anclar el barco
Negocios

Presupuesto y regla fiscal: hora de anclar el barco

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

El milagro Lemoine: la historia tras la llegada del técnico que cambió para siempre el destino de los Cóndores
El Deportivo

El milagro Lemoine: la historia tras la llegada del técnico que cambió para siempre el destino de los Cóndores

El día en que Alexis Sánchez estuvo a un paso de volver al Barcelona

Las otras métricas de la Roja Sub 20 que complican a Nicolás Córdova en el Mundial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo
Cultura y entretención

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Guns N’ Roses, la bienvenida a la jungla en Costa Rica que mostrarán en Chile

Jueza federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland ordenado por Trump
Mundo

Jueza federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland ordenado por Trump

Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza

Quién es Sanae Takaichi, la ultraconservadora que podría ser la primera jefa del gobierno de Japón

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia