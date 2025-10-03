SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Barcelona proyectó su carrera internacionalmente”: en España destacan el cara a cara que tendrá Alexis Sánchez y el Barça

Este domingo el Sevilla, actual equipo del tocopillano, recibe a los azulgranas por la octava fecha del torneo hispano.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.

Alexis Sánchez regresó con todo a España. El delantero nacional vive por segunda vez en su carrera un paso por la liga hispana de la mano del Sevilla, teniendo a Gabriel Suazo como compañero.

Claro que el tocopillano ya conoce el medio. Antes estuvo en el club Barcelona, donde vivió tardes de gloria sumando goles y títulos. Ahora, este domingo desde las 11.15 horas, por la octava jornada, volverá a encontrarse con los culés.

Antes del inicio de la fecha, el Sevilla aparece ocupando el noveno lugar de la tabla de posiciones, con 10 puntos gracias a tres victorias y un empate. Por el otro lado, los catalanes llegan como los sólidos líderes de la competencia con 19 puntos y como peor resultado anotaron un empate 1-1 contra Rayo Vallecano.

De esta forma, el técnico Matías Almeyda tendrá puestas sus esperanzas en que el deportista nacional pueda marcar diferencias en el duelo, tal como lo ha hecho en otros encuentros ya sea habilitando o marcando.

Más cuando del otro lado de la cancha ya conocen las capacidades de Alexis. De hecho, hace algunas semanas Sánchez publicó en sus redes sociales una carta firmada por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en la que reconoce la llegada de Sánchez al club andaluz para enfrentar la temporada.

Apreciado Alexis, deseo manifestarte, en nombre de la junta Directiva del FC Barcelona y en nombre propio, nuestra más sincera felicitación por tu reciente incorporación al Sevilla Fútbol Club”, comienza la misiva.

“Asimismo, aprovecho esta oportunidad para desearte todo tipo de éxitos en esta nueva etapa. Recibe un fuerte abrazo, Joan Laporta i Estruch”, concluye.

La misiva, fechada en septiembre de 2025, fue dada a conocer por el propio Sánchez a través de una historia en Instagram, en la que respondió con un “gracias”, etiquetando al FC Barcelona.

El duelo frente a su excuadro no ha dejado a nadie indiferente en España. Mundo Deportivo dedicó un reportaje al especial encuentro que enfrentará el chileno.

“Este próximo domingo Alexis Sánchezvivirá un día especial en su regreso a la liga española. El delantero chileno, próximo a cumplir los 37 años (en noviembre) está viviendo una segunda juventud en elSevilla, donde ha encontrado con Matías Almeyda el calor que no tuvo en el Udinese, donde apenas jugó la temporada pasada", dice el medio hispano.

“ Su pasado en el FC Barcelonaes una motivación para la leyenda del fútbol chileno e internacional, pues no en vano ha jugado en los mejores clubes europeos. Aparte de su paso por el Barcelona, ha estado en los vestuarios de grandes como Arsenal, Manchester United e Inter. Casi nada. Para el Sevilla es un lujo tenerlo y ha demostrado que no ha venido de paseo. Ha jugado cuatro partidos, sólo uno de titular, y ha dado 4 puntos a los de Almeyda", agrega Mundo Deportivo.

“Alexis lleva al Barcelona en su corazón, pues le dio la oportunidad de ganar títulos y fue un club que proyectó su carrera internacionalmente. Sin duda, el domingo vivirá un reencuentro muy especial”, cierra.

Más sobre:FútbolFútbol internacionalAlexis SánchezSevillaBarcelonaLiga españolaLaLiga

