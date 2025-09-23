El reconocimiento del Barcelona a Alexis Sánchez tras su regreso al fútbol español con Sevilla

Alexis Sánchez ha vuelto a brillar en la la liga española de la mano del Sevilla. El delantero nacional fue el encargado de marcar el gol de la victoria en el último encuentro contra Alavés.

Ahora, en la víspera de enfrentar al Villarreal, el chileno publicó en sus redes sociales una carta firmada por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en la que reconoce la llegada de Sánchez al club andaluz para enfrentar la temporada.

“Apreciado Alexis, deseo manifestarte, en nombre de la junta Directiva del FC Barcelona y en nombre propio, nuestra más sincera felicitación por tu reciente incorporación al Sevilla Fútbol Club”, comienza la misiva.

“Asimismo, aprovecho esta oportunidad para desearte todo tipo de éxitos en esta nueva etapa. Recibe un fuerte abrazo, Joan Laporta i Estruch”, concluye.

La carta compartida por Alexis Sánchez en sus redes sociales. pc

La misiva, fechada en septiembre de 2025, fue dada a conocer por el propio Sánchez a través de una historia en Instagram, en la que respondió con un “gracias”, etiquetando al FC Barcelona.

Cabe señalar que Alexis Sánchez vistió la camiseta de los Culés entre 2011 y 2014, consiguiendo en ese tiempo una Liga española, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. A novel internacional también obtuvo una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

La charla de Matías Almeyda con Alexis Sánchez

En la previa del duelo contra Villarreal, Matías Almeyda señaló que para el partido contra Alavés "no tenía pensado poner a Alexis tantos minutos. Corrió muchísimo, pero puedes correr mucho o hacerlo al trote. En este caso, lo de Alexis fue a una alta intensidad. Fue uno de los que más corrió a alta intensidad. Viene bien, no debe ser el salvador, sino un complemento más".

En la misma conferencia de prensa, el exmediocampista de la Lazio develó cómo ha sido su comunicación con el goleador histórico de la Roja. Es más, contó entretelones de la charla clave con uno de los jugadores que se ha convertido en sorpresa y referente de la escuadra andaluza.

“A ver, esta es la realidad de Alexis. Son sus características particulares, yo ya lo había estudiado en su juego. Cuando llegó al club, hablé con él, me contó qué pasó en sus últimos meses. Por esa razón digo que es muy importante cuando alguien tiene ganas”, afirmó el Tractorcito.

En la misma línea, Almeyda insistió en los 36 años no son importantes para que el exjugador de Udinese rinda en la alta competencia. Es más, se ha convertido en una de las gratas sorpresas de este nuevo proyecto.

“Esas ganas que tiene el jugador le restan importancia a la edad. Alexis está muy bien físicamente. A mí me gustaría jugar, pero no puedo hacerlo. El chileno acompaña sus ganas con su físico, con su profesionalismo”, explicó el entrenador argentino.