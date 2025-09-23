SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El reconocimiento del Barcelona a Alexis Sánchez tras su regreso al fútbol español con Sevilla

El presidente de los azulgranas envió una carta al delantero en la que expresa sus buenos deseos al tocopillano.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.

Alexis Sánchez ha vuelto a brillar en la la liga española de la mano del Sevilla. El delantero nacional fue el encargado de marcar el gol de la victoria en el último encuentro contra Alavés.

Ahora, en la víspera de enfrentar al Villarreal, el chileno publicó en sus redes sociales una carta firmada por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en la que reconoce la llegada de Sánchez al club andaluz para enfrentar la temporada.

Apreciado Alexis, deseo manifestarte, en nombre de la junta Directiva del FC Barcelona y en nombre propio, nuestra más sincera felicitación por tu reciente incorporación al Sevilla Fútbol Club”, comienza la misiva.

Asimismo, aprovecho esta oportunidad para desearte todo tipo de éxitos en esta nueva etapa. Recibe un fuerte abrazo, Joan Laporta i Estruch”, concluye.

La carta compartida por Alexis Sánchez en sus redes sociales. pc

La misiva, fechada en septiembre de 2025, fue dada a conocer por el propio Sánchez a través de una historia en Instagram, en la que respondió con un “gracias”, etiquetando al FC Barcelona.

Cabe señalar que Alexis Sánchez vistió la camiseta de los Culés entre 2011 y 2014, consiguiendo en ese tiempo una Liga española, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. A novel internacional también obtuvo una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

La charla de Matías Almeyda con Alexis Sánchez

En la previa del duelo contra Villarreal, Matías Almeyda señaló que para el partido contra Alavés "no tenía pensado poner a Alexis tantos minutos. Corrió muchísimo, pero puedes correr mucho o hacerlo al trote. En este caso, lo de Alexis fue a una alta intensidad. Fue uno de los que más corrió a alta intensidad. Viene bien, no debe ser el salvador, sino un complemento más".

En la misma conferencia de prensa, el exmediocampista de la Lazio develó cómo ha sido su comunicación con el goleador histórico de la Roja. Es más, contó entretelones de la charla clave con uno de los jugadores que se ha convertido en sorpresa y referente de la escuadra andaluza.

“A ver, esta es la realidad de Alexis. Son sus características particulares, yo ya lo había estudiado en su juego. Cuando llegó al club, hablé con él, me contó qué pasó en sus últimos meses. Por esa razón digo que es muy importante cuando alguien tiene ganas”, afirmó el Tractorcito.

En la misma línea, Almeyda insistió en los 36 años no son importantes para que el exjugador de Udinese rinda en la alta competencia. Es más, se ha convertido en una de las gratas sorpresas de este nuevo proyecto.

“Esas ganas que tiene el jugador le restan importancia a la edad. Alexis está muy bien físicamente. A mí me gustaría jugar, pero no puedo hacerlo. El chileno acompaña sus ganas con su físico, con su profesionalismo”, explicó el entrenador argentino.

Lee también:

Más sobre:FútbolAlexis SánchezBarcelonaSevillaJoan Laporta

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año

Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de $20 millones en oficina del organismo

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de Dictamen N°75 que impide cancelar matrículas por deuda

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial

Fiscalía reporta que fraude al fisco y lavado de dinero son los principales delitos corrupción en Antofagasta en 2025

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Temblor hoy, martes 23 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 23 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso
Chile

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso

Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de $20 millones en oficina del organismo

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de Dictamen N°75 que impide cancelar matrículas por deuda

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año
Negocios

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año

Gremio de la agricultura pide regularizar a los inmigrantes para que puedan trabajar en el sector

OCDE dice que la economía mundial ha resistido los aranceles, pero prevé que EEUU y China crecerán menos en 2026 que este año

¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo, por el supuesto riesgo de autismo? Esto dicen los médicos
Tendencias

¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo, por el supuesto riesgo de autismo? Esto dicen los médicos

Qué significa reconocer un Estado palestino y cuáles son las implicancias de esta medida

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México

“El mayor daño moral infligido a un ser humano”: el padre de Lamine Yamal se lanza contra la elección del Balón de Oro
El Deportivo

“El mayor daño moral infligido a un ser humano”: el padre de Lamine Yamal se lanza contra la elección del Balón de Oro

Alejandro Tabilo toca el cielo en Chengdú: el chileno vence a Lorenzo Musetti y levanta su tercer título ATP

Expresidente de la ANFP revela que estuvo a un detalle de llevar a Manuel Pellegrini a la Roja

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”
Cultura y entretención

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial
Mundo

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial

Las duras críticas del mundo científico al anuncio de Trump sobre supuesto vínculo entre el paracetamol y el autismo

La OTAN promete una respuesta “firme” ante las acciones de Rusia contra el espacio aéreo de los aliados

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz