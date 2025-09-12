SUSCRÍBETE
Los elogios del DT del Sevilla a la jugada de Alexis Sánchez que terminó en el empate: “Estaban volando”

Matías Almeyda valoró la reacción de su equipo y elogió el segundo tanto, en donde el tocopillano asistió de taco a Gerard Fernández para el definitivo 2-2.

Por la cuarta fecha de LaLiga, Sevilla igualó 2-2 ante Elche en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El partido fue seguido con atención en Chile, puesto que se produjo el debut de Alexis Sánchez. El tocopillano ingresó junto con Gabriel Suazo al minuto 61 y fue importante para conseguir el empate en un duelo que a los albirrojos se les complicó en el segundo tiempo.

A los 85′, Suazo profundizó con un gran pase al área desde la izquierda para el tocopillano, quien arrastró marcas y habilitó de tacó a Gerard Fernández, que definió cruzado ante la resistencia del exmeta de Universidad Católica Matías Dituro, para el definitivo 2-2. La celebración fue interrumpida por una supuesta posición de adelanto que el VAR desestimó. Golazo para la igualdad sevillana.

Almeyda y la asistencia de Alexis

El entrenador de Sevilla, Matías Almeyda, destacó el nivel de los que ingresaron en el complemento: “Todos los que entraron, entraron con muchas ganas. Yo que vengo de un tiempo con diferentes grupos, estoy viendo un grupo que se está uniendo, que está viviendo la realidad, que lucha, que habla, que quiere...”

Además, alabó la jugada del segundo tanto en la que participaron Gabriel Suazo, Alexis Sánchez y Gerard Fernández: “El segundo gol nuestro, si ayer hubieran visto el entrenamiento, fue muy parecido a lo que vimos. Los dos estaban volando. Me resultó igual”.

“Hablo bastante con los futbolistas y saben que todos son importantes. Tienen que estar preparados para un minuto, diez, treinta o todo el campeonato. Así se arman los equipos, más en estas situaciones. Estamos esperándolos a todos y todos van a tener su posibilidad. Vamos a ir rotando, cambiando, hasta salir y hacernos fuertes como pretendemos”, añadió.

Almeyda quedó conforme con el nivel del equipo en la primera parte, pero sabe que hay que seguir mejorando: “Me quedo con muchas cosas, positivas y otras que hay que seguir mejorando. De estos momentos hay que salir de a poco. Si ganamos los tres puntos sería perfecto porque creo que lo hicimos bien, sobre todo el primer tiempo”.

“Por momentos, el rival nos rompía en ese tipo de presión que habíamos practicado, pero en líneas generales, en el primer tiempo podríamos haber alcanzado un gol más. No crearon peligro. El segundo tiempo se abrió un poquito más. Hay una jugada desafortunada en ese primer gol. Lo de terminar con esa ambición de querer ganarlo es un acto que nos impulsa a seguir mejorando”, cerró.

