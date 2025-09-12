SUSCRÍBETE
La Tercera
El Deportivo

En su primer partido en tres meses: Alexis Sánchez debuta en el Sevilla con una brillante asistencia

El tocopillano, que no jugaba desde el 10 de junio, entró y fue importante para la igualdad 2-2 de su nuevo club ante el Elche de Matías Dituro, con un pase de taco. En la acción, también participó Gabriel Suazo.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Alexis Sánchez debutó con asistencia en el Sevilla.

Oficialmente, Alexis Sánchez volvió a la liga española. Este viernes, el tocopillano tuvo su estreno con la camiseta del Sevilla. Entró en el afán de ser un revulsivo, en el segundo tiempo, para tratar de cambiar el duelo ante el Elche, abriendo la cuarta fecha del campeonato hispano. Y lo consiguió. Con pinceladas de su talento, fue clave para el 2-2 final entre andaluces e ilicitanos.

Los dos chilenos del cuadro andaluz iniciaron en el banco. Gabriel Suazo, luego de su participación en el cierre de las Eliminatorias con la Selección, inició como suplente e ingresó en el complemento, tal como su compatriota Sánchez. Después del repentino y postrero movimiento de mercado, que sacó al Niño Maravilla del Udinese para moverse a España justo antes del cierre de la ventana de fichajes, la expectativa era verlo en la cancha, de nuevo en LaLiga tras su estadía en el Barcelona.

Desde el 10 de junio que Alexis no jugaba por los puntos. En aquella ocasión, fue por las Eliminatorias, en la derrota de Chile con Bolivia en El Alto, cuando se consumó la no clasificación al Mundial. En clubes, hay que retroceder hasta el 25 de mayo para encontrar el último partido de Sánchez. Fue en el cierre de la Serie A, por el Udinese, ante la Fiorentina.

El cuadro de Matías Almeyda todavía está en la búsqueda de una forma definida y convincente, en el contexto de una institución que espantó el fantasma del descenso con muchas dificultades en la temporada pasada. Ante los ilicitanos, lograron abrir la cuenta en los 28′, con gol de Isaac Romero, mediante un remate desde la media luna. Batió a un conocido del medio criollo: Matías Dituro. El exportero de la UC, argentino nacionalizado chileno, no se vio particularmente seguro en el Sánchez Pizjuán.

El Elche, que retornó a Primera esta campaña, mantuvo su manera y encontró premio a la insistencia en los 53′, con el 1-1 marcado por André Silva, tras un centro atrás de Neto. La igualdad fue un golpe para el local. Almeyda metió mano y mandó a la cancha a los dos chilenos. Sánchez, con la 10 en la espalda, se posó en la demarcación de un enlace, pidiendo la pelota y tratando de hilvanar circuitos. Iba a mostrar su calidad cerca del epílogo.

Con un gran tiro libre, Rafa Mir puso el 2-1 para la visita en los 69′. La ley del ex. El Sevilla lo sintió. Las caras de desazón eran evidentes. Y en una acción de otro partido, los andaluces encontraron el empate con presencia estelar de los chilenos. Suazo, proyectado en la izquierda, metió un pase filtrado. El balón le llega a Alexis y el ex Udinese tira un taco (como en sus mejores tiempos) para asistir a Peque Fernández, quien derrota a Dituro. Primero, el gol se anula por supuesto fuera de juego. Pero la acción se revisa en el VAR y se detecta que todo estaba en orden. Gol válido. Primera asistencia de Sánchez en su estreno oficial con los sevillistas.

Es el primer punto como local del Sevilla en LaLiga 25-26. Con cuatro unidades de 12 posibles, se ubica en la undécima posición. Si bien no se ganó, Sánchez volvió al fútbol español con atisbos de la gran capacidad que supo mostrar en la península ibérica.

Más sobre:Fútbol internacionalLaLigaSevillaElcheAlexis SánchezGabriel SuazoMatías DituroLiga española

