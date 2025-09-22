SUSCRÍBETE
El Deportivo

“De ser carne de meme a convertirse en héroe”: en España siguen los elogios a Alexis Sánchez tras su gol con el Sevilla

El Niño Maravilla fue la figura en el triunfo del cuadro andaluz ante el Alavés.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
En España siguen los elogios a Alexis Sánchez tras su primer gol con el Sevilla.

Alexis Sánchez suma elogios en España. En su retorno a LaLiga, dos partidos le bastaron al tocopillano para anotar. Y eso que aún no suma titularidades. El Niño Maravilla le dio el triunfo al Sevilla ante el Alavés y desde entonces la prensa ibérica no ha escatimado en las loas hacia su figura.

Los medios locales coinciden en destacar su aporte, subrayando cómo el delantero chileno pasó de ser cuestionado tras su fichaje de último minuto a convertirse en figura clave.

“Alexis Sánchez ha pasado en apenas 20 días en Sevilla de ser carne de meme a convertirse en héroe del equipo de Matías Almeyda”, señaló Diario de Sevilla. El medio destacó las acciones del chileno. “Dos sutilezas, un taconazo en el gol de Alfon al Elche y un toque con el interior anticipándose al marcador dejando clavado al meta Sivera en Vitoria, han bastado para que despierte ilusión”, enfatizan.

Sánchez celebra su anotación ante el Alavés.

El portal VIP Deportivo de Sevilla resaltó la influencia inmediata del atacante. “Alexis Sánchez no ha llegado para pasearse”, afirman.

“El futbolista chileno está dejando muy buenas sensaciones en los pocos minutos que lleva disputados con la camiseta hispalense”, complementan.

“El delantero acumula ya un gol y una asistencia en apenas 105 minutos jugados para el Sevilla, siendo fundamental para sumar hasta cuatro puntos en este inicio de temporada”, cierran.

Elogios de Almeyda

Por su parte, Almeyda también destaca lo hecho por su dirigido. “Yo creo que muchas veces se subestima a la gente más grande. Pasa en la vida. Pocos se acuerdan de ellos cuando tienen que contratar en una empresa grande, por ejemplo. Él tiene una trayectoria como pocos, pero tiene ganas. Y las ganas en este deporte muchas veces marcan una diferencia más que los años”, dijo.

Su elogio también va para César Azpilicueta, otro veterano del plantel. “La mezcla siempre es buena. Hay dos muchachos con una trayectoria como pocos, pero que tienen ganas, y las ganas en este deporte muchas veces marcan una gran diferencia a los años”, remarcó.

FútbolFútbol InternacionalLaLigaSevillaAlexis Sánchez

