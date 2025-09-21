Matías Almeyda es, en gran medida, uno de los responsables del actual momento de Alexis Sánchez. El técnico del Sevilla fue quien aceptó el fichaje del delantero chileno, quien llegaba precedido de una pobre campaña en el fútbol italiano, con el ingrato retorno al Udinese.

La gran actuación del Niño Maravilla frente al Alavés, en la que el chileno marcó su primer gol con la camiseta del equipo andaluz y, además, se reencontró con las redes después de 537 días de sequía frente al arco rival, le concede al entrenador argentino la dosis de certeza respecto de que su determinación fue la correcta.

Matías Almeyda llena de elogios a Alexis Sánchez: “En este deporte, la ganas marcan una diferencia más que los años”

El entrenador no vaciló en destacar el aporte del tocopillano. "Tuvo que entrar rápido, pero se ve que está bien, eh”, declaró respecto del ingreso sobre la marcha del goleador histórico de la selección chilena. En los 14′, el ariete tuvo que reemplazar al lesionado Alfonso González.

El análisis del estratega se enfocó en uno de los aspectos más abordados desde que llegó al club: sus 36 años. “Yo creo que muchas veces se subestima a la gente más grande. Pasa en la vida. Pocos se acuerdan de ellos cuando tienen que contratar en una empresa grande, por ejemplo. Él tiene una trayectoria como pocos, pero tiene ganas. Y las ganas en este deporte muchas veces marcan una diferencia más que los años”, sentenció.

Alexis Sánchez celebra ante el Alavés.

Valorar la experiencia

La lógica incluye, también, a César Azpilicueta. “Están exprimiéndose al máximo, marcando su diferencia con la experiencia que tienen, pero me llama la atención porque esto lo han ganado todo. Cuando digo todo, hablo de campeonatos, contratos muy fuertes, jugar en otras ligas. Entonces digo que son ejemplos, ejemplos que tiene el fútbol, y que muchas veces son subestimados solo por hacer un análisis antes de verlos (...) Dios quiera que los jóvenes que tenemos los miren, los observen y les quieran copiar en muchos sentidos”, valoró.

“La mezcla siempre es buena. Hay dos muchachos con una trayectoria como pocos, pero que tienen ganas, y las ganas en este deporte muchas veces marcan una gran diferencia a los años”, puntualizó.