Alexis Sánchez no se conforma tras ser figura con el Sevilla: “Soy muy exigente, siempre me gusta dar más”

De las mejores jornadas para Alexis Sánchez en el último tiempo. El tocopillano volvió al gol para darle la victoria al Sevilla sobre el Alavés, por la liga española. Pasaron 11 años para que el Niño Maravilla convirtiera por la Primera División española. El 17 de mayo de 2014, fue con la camiseta del Barcelona, en un empate con Atlético de Madrid, resultado que le permitió a los colchoneros ser campeones.

Con la 10 en la espalda, el goleador histórico de la Selección ha tenido una interesante irrupción en el cuadro andaluz, acallando críticas tras su llegada a Nervión, respecto a su edad y su último paso en Udinese. En su estreno, tuvo una asistencia que significó la igualdad contra el Elche. Después del partido de este sábado, Sánchez habló y evidenció su conformidad con lo realizado.

“Contento con el equipo, que lo dejó todo en el campo, los que estaban dentro y fuera. Se ha creado un grupo muy lindo. Contento por el gol y por el triunfo, que no se ganaba aquí hace dos años me dijeron”, manifestó a ras de cancha.

Alexis Sánchez no jugó desde el arranque, pero le tocó entrar temprano por la lesión de su compañero Alfon González. Reconoció que no esperaba entrar tan prematuramente y que sigue poniéndose a punto desde lo físico. “No me lo esperaba. Estaba sentado, no tenía nada y de repente... Espero que no sea tan grave, que sea algo simple (lo de González). Hacía tiempo que no jugaba 70 u 80 minutos, estoy poniéndome en forma y muy contento por ganar los tres puntos”, indicó.

“Se creó un grupo muy lindo. Hay que seguir la misma línea, ayudar al compañero, a los más jóvenes, tenemos que darle una alegría a la afición. Va por ellos y creo que el entrenador nos da esa garra. Hay que seguir mejorando, hay detalles que todavía nos faltan, hay muchos jugadores nuevos, hay que entender al compañero y tener un poco de pausa”, añadió el 10 de los sevillistas.

Además de hablar con la transmisión oficial, también lo hizo con las redes oficiales del club. “Lo dejamos todo y estamos en el buen camino. La afición se merece estos tres puntos. Estamos haciendo una familia. Desde mi lado, soy muy exigente, siempre me gusta dar más, hay mucho que mejorar, entendernos más y mejor, pero en el ámbito de lucha no hay nada que reprochar”, apuntó. Además, habló de la jugada del gol: “Siempre le he dicho a Carmona que la pusiese al primer palo que yo aparecía ahí”.