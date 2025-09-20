Revisa el gol con que Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla frente al Alavés

El Sevilla de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez visita al Alavés en la quinta fecha de la liga española. Y aunque el partido se inició de manera favorable para los andaluces, Rubén Vargas anotó la apertura de la cuenta en el minuto 10, luego se oscureció el panorama.

La lesión de Alfonso González, que permitió el ingreso prematuro del Niño Maravilla en el minuto 14, dio paso a un desorden de la defensa visitante y los locales consiguieron un penal a favor que Carlos Vicente cambió por gol.

Sin embargo, el cuadro dirigido por Matías Almeyda volvió rápidamente al juego y con la batuta de Alexis, se aproximó en varias oportunidades al arco defendido por Antonio Sivera. Se fueron al descanso sin mover el marcador.

Ya en pleno segundo tiempo y cuando Sevilla jugaba mejor, José Ángel Carmona gana la banda derecha y lanza el centro, para que Alexis ingrese y de cachetada anote el segundo para el Sevilla. La última vez que el tocopillano había anotado a nivel de clubes había sido el 1 de abril de 2024, por el Inter, ante el Empoli.

Mira el gol de Alexis Sánchez: