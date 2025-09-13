SUSCRÍBETE
El Deportivo

El divertido encuentro entre Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el camarín que es destacado en el Sevilla

El Niño Maravilla recibió al lateral luego de su paso por la Selección.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica

Alexis Sánchez ya debutó en el Sevilla. El Niño Maravilla jugó este viernes ante el Elche. Al igual que Gabriel Suazo. El lateral y el delantero se habían encontrado días antes en el vestuario.

Cuando volvió de su pasó por la Roja, el carrilero se sumó a los trabajos de Matías Almeyda y su retorno fue captado por las redes del club. “¿Cómo andan?”, entró diciendo el formado en Colo Colo al camarín. “Buena, culiao...”, le respondieron algunos compañeros, a tono de broma, imitando sus chilenismos.

Luego, se encontró con Sánchez. “¡Niño! Llegaste”, le dice Suazo. El tocopillano le responde. “Vengo a ayudar al equipo”, fueron sus palabras.

El ariete fue presentado en Sevilla, el miércoles pasado. “Los primeros días han sido muy intensos, pero lindos. Tengo ganas de jugar en esta cancha y dar una alegría a los hinchas… Ahora entré y tengo una sensación linda, el ambiente en el grupo es bueno también”, dijo el goleador histórico de la Roja ante los medios.

“Ahora estoy enfocado en Sevilla, en prepararme físicamente, estar al mil, exigir a mis compañeros en los entrenamientos, en los partidos, tratar de ayudarlos, ser un grupo, en darle una alegría a la gente. Eso es lo que vengo a hacer ahora acá, y lo que pretendo hacer del viernes para adelante”, añadió.

“Me siento bien y me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad, la edad es un número y tengo que demostrarlo y luego se lo pondré difícil al míster. Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”, complementó.

Matías Almeyda, técnico del Sevilla, también lo elogió. “Noto que Alexis (Sánchez) disfruta del fútbol, algo que no todos lo hacen. Muchos confunden disfrutar con ganar dinero, pero jugadores como estos priorizan jugar un partido por otras propuestas súper millonarias. Creo en esa mentalidad”, advirtió el DT transandino.

