El Deportivo

DT de Sevilla llena de elogios a Alexis Sánchez: “Muchos confunden disfrutar con ganar dinero”

El equipo andaluz abre la cuarta fecha de LaLiga este viernes, cuando reciba a Elche, a las 16:00 horas de Chile. En la previa, el técnico Matías Almeyda dio algunas luces sobre la inclusión del chileno.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
Alexis Sánchez recibió elogios del DT de Sevilla. FOTO: X @SevillaFC.

Comienza una nueva temporada para Alexis Sánchez. Con una camiseta diferente, inédita en su larga carrera, la de Sevilla. La séptima en su décimo octava temporada en su paso por el fútbol europeo.

Una contratación de último momento, que se fraguó a horas del cierre del libro de pases. Después de un regreso para el olvido en Udinese, proyecto en el cual claramente no entraba en los planes del técnico alemán Kosta Runjaic, el tocopillano decidió firmar con el alicaído equipo andaluz.

Contratación que inmediatamente generó impacto en el club nervionense y en el fútbol hispano, en general. Si hasta la súper estrella de Barcelona Lamine Yamal salió a comentar la llegada del chileno: “me encantan ese tipo de fichajes”.

El delantero fue presentado en Sevilla, el miércoles pasado. Una primera atención a los medios que, inmediatamente, generó impacto en el entorno de un equipo que pasa por su peor crisis de los últimos 25 años. Tanto es así que tiene el límite salarial más bajo entre los 20 clubes de LaLiga, la cifra que impone la organización a cada equipo, una cifra cercana a los 800 mil dólares anuales.

“Los primeros días han sido muy intensos, pero lindos. Tengo ganas de jugar en esta cancha y dar una alegría a los hinchas… Ahora entré y tengo una sensación linda, el ambiente en el grupo es bueno también”, dijo el goleador histórico de la Roja ante los medios.

Asimismo, el atacante agregó que “ahora estoy enfocado en Sevilla, en prepararme físicamente, estar al mil, exigir a mis compañeros en los entrenamientos, en los partidos, tratar de ayudarlos, ser un grupo, en darle una alegría a la gente. Eso es lo que vengo a hacer ahora acá, y lo que pretendo hacer del viernes para adelante”.

¿Posible estreno?

El equipo español inicia la cuarta fecha del torneo este viernes, cuando reciba a Elche en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 16:00 horas de Chile. Partido en el que el delantero nacional podría estar, al menos, entre los citados.

Fue el propio Sánchez quien dio luces sobre actual estado físico: “me siento bien y me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad, la edad es un número y tengo que demostrarlo y luego se lo pondré difícil al míster. Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”.

El Dilla firmó un contrato de una temporada con los andaluces, con opción a una segunda, a razón de poco menos de 1,2 millones de dólares. Cifra que se puede incrementar a través de incentivos por objetivos cumplidos. Un tema que fue tocado por el técnico argentino Matías Almeyda, quien elogió la decisión del chileno.

“Noto que Alexis (Sánchez) disfruta del fútbol, algo que no todos lo hacen. Muchos confunden disfrutar con ganar dinero, pero jugadores como estos priorizan jugar un partido por otras propuestas súper millonarias. Creo en esa mentalidad”, advirtió el DT transandino.

Además, el técnico confirmó que “no he entrenado a Alexis antes, pero desde que está aquí es un jugador que quiere ganar. Si aporta toda su experiencia y todo su recorrido dará un granito de arena. Me gusta su humildad”.

Más sobre: Fútbol Sevilla FC Alexis Sánchez Matías Almeyda LaLiga

