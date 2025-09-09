Alexis Sánchez es presentado en Sevilla recordando la reacción de Lamine Yamal a su fichaje

Alexis Sánchez fue presentado este martes como nuevo refuerzo de Sevilla. El delantero de 36 años ha recibido numerosos cuestionamientos por su edad por parte de la prensa española y aprovechó la ocasión para responder a aquello.

“Los primeros días han sido intensos, pero lindos. Tengo ganas de jugar en este campo y darle una alegría a la afición… Ahora entré y tengo una sensación linda, el ambiente en el grupo es bueno también”, comentó de entrada.

Luego, explicó que “el presidente y entrenador se interesaron por mí y vi esa confianza. Es un club grande y toca pelear por lo grande que es el club. En el fútbol, cada vez que pasan años el fútbol es más simple. La edad no es un problema y hay que demostrarlo en el campo”.

A su vez aclaró que se siente en óptimas condiciones para enfrentar la competencia española. “Yo me siento bien, me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad, la edad es un número y tengo que demostrarlo y luego se lo pondré difícil al míster. Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”, sostuvo.

“Ahora estoy enfocado en Sevilla, en prepararme físicamente, estar al mil, exigir a mis compañeros en los entrenamientos, en los partidos, tratar de ayudarlos, ser un grupo, en darle una alegría a la gente. Eso es lo que vengo a hacer ahora acá, y lo que pretendo hacer del viernes para adelante”, agregó.

También tuvo buenas palabras para referirse a Manuel Pellegrini, técnico del Betis. “Pellegrini es un señor del fútbol. Tuve la oportunidad de hablar con él en la selección, cuando va para allá, y la verdad es que tiene todo mi respeto, porque es un señor del fútbol”.

El impacto generado en Lamine Yamal

Una vez que Alexis Sánchez fue anunciado como nueva incorporación del Sevilla, el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal sorprendió haciendo una particular reflexión sobre el fichaje del chileno mientras se refería al cierre del mercado de pases.

“Siempre me ha gustado, porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla”, comentó.

“Me gusta ese movimiento. Es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas, mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedemos, estaré feliz”, cerró entre risas.

Ante estas palabras, Alexis Sánchez compartió que “Lamine sabe que soy bueno para el fútbol”.

“Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona, pero me pone contento lo que dijo. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes”, concluyó.

Ahora el objetivo del chileno será prepararse para ser considerado en el duelo entre Sevilla y Elche por la cuarta fecha de la liga española en el que los albirrojos intentarán conseguir su primera victoria como local. El encuentro está programado para este viernes 12 de septiembre a partir de las 16.00 horas de Chile.

El conjunto andaluz marcha en el 12° lugar con tres puntos acumulados. Estas unidades recién llegaron en la tercera jornada, en la victoria como visitantes por 2-0 contra Girona.