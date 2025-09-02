Lamine Yamal sorprende y aborda el fichaje de Alexis Sánchez en el Sevilla con una particular reflexión

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, sorprendió al referirse al fichaje de Alexis Sánchez en el Sevilla, que se oficializó este lunes 1 de septiembre, a horas del cierre del mercado europeo.

Una contratación sorpresiva y que encuentra tanto al Niño Maravilla como al cuadro andaluz en etapa de reconstrucción. El delantero lleva dos temporadas con muy poca continuidad, mientras que el club hispano ha sufrido con el riesgo de descenso después de años en la gloria europea.

“El Sevilla FC y Udinese Calcio han alcanzado un acuerdo para la llegada, por una temporada, al conjunto sevillista del delantero chileno Alexis Sánchez. Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador", anunció el conjunto de Nervión.

El arribo del tocopillano fue motivo de reflexión de Yamal, quien durante una entrevista con RTVE reflexionó sobre el regreso del goleador histórico de la Roja a la LaLiga. “Siempre me ha gustado, porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla“, sostuvo, cuando fue consultado sobre el mercado de pases recién terminado.

“Me gusta ese movimiento. Es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas, mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedemos, estaré feliz”, cerró entre risas el campeón de Europa con España.

Gabriel Suazo le da la bienvenida a Alexis Sánchez en el Sevilla

Quien también se refirió a la llegada de Alexis Sánchez al Sevilla fue su compañero Gabriel Suazo. El lateral formado en Colo Colo se encuentra concentrado con la selección chilena de Nicolás Córdova. En conferencia de prensa, el actual defensa del Sevilla fue consultado sobre su flamante compañero que tendrá en el Ramón Sánchez Pizjuán.

“Muy feliz, de verdad, por él. de llegar a un gran club en Europa. Estoy seguro que si él se lo propone, le va a ir muy bien. Espero que así sea por el bien del equipo como de él. Se va a encontrar con un grupo de jugadores y de personas muy bueno, que lo va ayudar en todo para que pueda rendir al máximo, así que muy feliz por él y por el equipo en general”, aseguró Gabriel Suazo, quien será el nuevo capitán de la Roja.

Mientras que el director deportivo del Sevilla, Antonio Cordón, defendió la contratación de la exestrella del Arsenal, Manchester United e Inter de Milán. “No creo que Alexis venga para sustituir a nadie. Es un complemento, un jugador que nos puede dar mucho con su experiencia dentro del vestuario", aseguró.

“Puede enseñar a nuestros jugadores jóvenes, que necesitan el aporte de futbolistas con experiencia, con personalidad, que han sido importantes en el fútbol mundial. Suponemos que nos va a dar bastantes gotas a lo largo de la temporada. Estoy convencido de que nos va a dar lo que queremos”, concluyó.