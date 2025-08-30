SUSCRÍBETE
El Deportivo

Gabriel Suazo debuta como titular en LaLiga y el Sevilla se queda con su primera victoria de la temporada

El lateral chileno, que no había podido jugar de manera oficial por un problema administrativo, tuvo sus primeros minutos en el triunfo por 2-0 de los andaluces sobre el Girona.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Gabriel Suazo tuvo su primera titularidad con el Sevilla por LaLiga.

Después de varias semanas de espera, Gabriel Suazo logró debutar de forma oficial con el Sevilla en LaLiga. Tras no ser inscrito en las dos primeras jornadas por un problema administrativo ligado al fair play financiero, el lateral chileno apareció en la oncena titular del equipo andaluz y cumplió con creces: disputó los 90 minutos en el triunfo por 2-0 sobre el Girona.

La presentación del futbolista nacional con los blancos coincide con la primera victoria que obtienen en la temporada. El Sevilla no había tenido buenas actuaciones frente al Athletic Bilbao y el Getafe, cayendo en ambos. Sin embargo, en este encuentro válido por la tercera fecha del certamen español, los de Matías Almeyda dejaron atrás los fantasmas y sorprendieron al conjunto catalán con goles de Alfonso González (30′) e Isaac Romero (55′).

Pese a que no participó con asistencias, lo de Suazo fue destacable desde el punto de vista estadístico. El jugador de la Selección Chilena fue el mejor de la cancha a la hora de completar duelos ganados y centros conectados con un compañero. Además, no falló ninguno de los 26 pases que intentó. Una jornada perfecta.

A su vez, el lateral se mostró firme desde la faceta defensiva por el sector izquierdo, supliendo de buena manera a José Ángel Carmona, quien había sido el elegido por esa zona en los dos compromisos anteriores. De hecho, fue tan buena su tarea por ese lado, que el chileno salvó dos jugadas que eran prácticamente un gol para el Girona.

Con esta gran contribución en su estreno, el formado en Colo Colo festeja los primeros tres puntos para el Sevilla en la campaña, que sirven para posicionar a la escuadra de Andalucía en el décimo segundo lugar. En la próxima fecha, en tanto, se enfrentarán ante el Elche, elenco que brilló en las dos primeras semanas de competición al arrebatarle una unidad al Real Betis de Manuel Pellegrini y al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

