El Deportivo

Golpe de autoridad del puntero: Coquimbo Unido vence a Huachipato en Talcahuano y mantiene su larga ventaja

El cuadro del Norte Chico venció por la cuenta mínima con gol de Cecilio Waterman en su décima victoria consecutiva. Así, le sacó 14 puntos al escolta Palestino, que tiene un partido menos, y 15 a la U que juega el Superclásico.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
Cecilio Waterman le dio el décimo triunfo a Coquimbo Unido. FOTO: Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

La suerte del campeón. Frase manida y eterna que bien puede aplicarse al momento que vive Coquimbo Unido. El súper líder de la Liga de Primera dio un golpe de autoridad e Talcahuano y venció 1-0 a Huachipato, una de las salidas más complicadas que tenía en su fixture, para así conseguir su décimo triunfo consecutivo.

Porque la moneda cayó del lado de los piratas desde el mismo inicio. Rápidamente solucionó el primer desafío, abrir la cuenta. Recién se jugaba un minuto y medio de partido, cuando el largo despeje de Juan Cornejo pilló adelantada a la zaga local, para darle cierta ventaja a Cecilio Waterman, quien corrió más de 40 metros para lograr el 1-0 con un remate cruzado.

Encima, a los 14 minutos, el elenco acerero quedó con diez hombres tras la segunda amarilla del atacante Lionel Altamirano, después de una clara simulación de penal en el área.

La ventaja numérica encendió al equipo del Elqui que presionaba fuerte en el medio y ensayaba salidas rápidas para inquietar a los de la usina. Así ocurrió a los 18’, después de que Waterman quitara una pelota muy alta, jugada que terminó en un remate de Martín Mundaca que el golero Rodrigo Odriozola tapó con la cara.

Pero Huachipato también tenía sus armas. Justo en la media hora de partido, un largo remate de Santiago Silva obligó a una reacción de emergencia al meta Diego Sánchez, el rebote quedó para Maxi Gutiérrez, aunque su remate se fue sobre la potería coquimbana.

Y son diez

Los líderes sabían que la ventaja era mínima y, cualquier error, implicaba dejar puntos en la lucha por conseguir su primera estrella en el campeonato nacional. A los 64’, Matías Palavecino recibió en el área grande e intentó definir a tres dedos, pero la pelota se fue muy cerca del ángulo del arco.

Al otro lado, un par de desinteligencias de la defensa del Norte Chico permitió que el balón llegara a dominio de Julián Brea, aunque el control del transandino se fue largo en el momento que quedaba solo frente al Mono Sánchez.

En los minutos finales, el dominio de los nortinos se hizo aún más evidente. A los 78’, Palavecino dejó solo a Sebastián Cabrera, quien no pudo dar dirección a su disparo para anotar la segunda cifra.

Parecía que todo se complicaba para el puntero, cerca del epílogo. A los 85’, una falta de Bruno Cabrera sobre Mario Briceño terminó en la roja para el coquimbano. Sin embargo, el árbitro Mathias Riquelme recurrió al VAR para cambiarla por amarilla.

Los nortinos supieron conservar la diferencia e hilvanaron su décimo triunfo consecutivo para sacar 14 puntos al escolta Palestino.

