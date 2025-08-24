SUSCRÍBETE
El Deportivo

El dardo de Coquimbo Unido por la nómina de Nicolás Córdova en la Roja: “Somos punteros y no hay ninguno de nosotros”

Cristián Zavala manifestó su molestia por la ausencia de futbolistas piratas en la convocatoria que realizó el técnico de la selección chilena para los encuentros de Eliminatorias ante Brasil y Uruguay.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
El plantel de Coquimbo Unido festeja el triunfo ante Audax Italiano. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Coquimbo Unido es el flamante líder de la Liga de Primera. El cuadro pirata se impuso en un duelo clave por la pelea por el título y venció por la mínima a Audax Italiano, estirando a 12 unidades la diferencia con Universidad de Chile, su escolta, que tiene un partido pendiente tras la reprogramación ante Everton.

Pese a su gran momento, el cuadro dirigido de Esteban González sufre por una llamativa decisión. Ninguno de sus futbolistas fueron llamados por Nicolás Córdova para la Roja, que se medirá ante Brasil y Uruguay en el cierre de las Eliminatorias.

Esto desató la furia de una de sus figuras. Cristián Zavala, que está teniendo un renacer tras su salida de Colo Colo, cuestionó la lista del también jefe de selecciones juveniles. “Trabajamos mucho. Trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros”, comenzó señalando tras la victoria sobre Audax

Incluso, el atacante se atrevió en dar nombres de compañeros que considera merecedores de un llamado: “Lo quería decir yo, no me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó, nos calentó que ninguno de nosotros... Galani, Salinas, que están viviendo un gran presente, no sean nominados“, indicó. “Veníamos con esa rabia y sabíamos que íbamos a ganar por eso. Lo sabíamos, te lo juro”, cerró luego del crucial triunfo.

Paso a paso

Por otra parte, González pidió mesura: “Vuelvo a insistir ¿En qué fecha estamos? Nadie sale campeón a esta fecha y me parece que se celebra una sola vez y eso hay que identificarlo. Competimos contra grandes equipos. Entonces, vamos paso a paso. Los que hacen el esfuerzo diario son los jugadores y ellos tienen que celebrar, obviamente con el público que llegó, con nuestra hinchada, se lo merecen, ambos”, indicó el Chino.

El técnico siguió con su línea: “Yo siempre destaco, primero a los jugadores, segundo a la institución y obviamente a todo el staff. Si nosotros no estuviéramos comprometidos, te aseguro que no estaríamos compitiendo. Entonces, aquí sacamos, tratamos de sacar lo mejor de cada uno en función del plantel, que es lo más importante”, complementó.

González también envió un mensaje tras la tragedia ocurrida en Avellaneda: “Siempre lo dijimos, que nosotros somos nuestro propio rival. Si somos capaces de sostener nuestros entrenamientos, de un buen manejo de carga, que los jugadores entiendan los momentos del juego, nosotros competimos contra nosotros mismos. Sabemos cómo es el medio, los jugadores entienden el camino recorrido, pero por eso, nosotros trabajamos desde la humildad, independiente de la diferencia en puntos y aprovecho obviamente de enviar un abrazo a todo a toda Universidad de Chile por el momento que están viviendo, empatizamos totalmente con ellos”, cerró.

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la "ruptura definitiva" entre Alexis Sánchez y el Udinese

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: "Poco le duró la libertad a ese zángano"

Hombre se entrega en comisaría de Curacaví por crimen de ingeniero Michael Peñaloza

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir

Cómo "resucitar" un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

