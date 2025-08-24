El dardo de Coquimbo Unido por la nómina de Nicolás Córdova en la Roja: “Somos punteros y no hay ninguno de nosotros”

Coquimbo Unido es el flamante líder de la Liga de Primera. El cuadro pirata se impuso en un duelo clave por la pelea por el título y venció por la mínima a Audax Italiano, estirando a 12 unidades la diferencia con Universidad de Chile, su escolta, que tiene un partido pendiente tras la reprogramación ante Everton.

Pese a su gran momento, el cuadro dirigido de Esteban González sufre por una llamativa decisión. Ninguno de sus futbolistas fueron llamados por Nicolás Córdova para la Roja, que se medirá ante Brasil y Uruguay en el cierre de las Eliminatorias.

Esto desató la furia de una de sus figuras. Cristián Zavala, que está teniendo un renacer tras su salida de Colo Colo, cuestionó la lista del también jefe de selecciones juveniles. “Trabajamos mucho. Trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros”, comenzó señalando tras la victoria sobre Audax

Incluso, el atacante se atrevió en dar nombres de compañeros que considera merecedores de un llamado: “Lo quería decir yo, no me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó, nos calentó que ninguno de nosotros... Galani, Salinas, que están viviendo un gran presente, no sean nominados“, indicó. “Veníamos con esa rabia y sabíamos que íbamos a ganar por eso. Lo sabíamos, te lo juro”, cerró luego del crucial triunfo.

Paso a paso

Por otra parte, González pidió mesura: “Vuelvo a insistir ¿En qué fecha estamos? Nadie sale campeón a esta fecha y me parece que se celebra una sola vez y eso hay que identificarlo. Competimos contra grandes equipos. Entonces, vamos paso a paso. Los que hacen el esfuerzo diario son los jugadores y ellos tienen que celebrar, obviamente con el público que llegó, con nuestra hinchada, se lo merecen, ambos”, indicó el Chino.

El técnico siguió con su línea: “Yo siempre destaco, primero a los jugadores, segundo a la institución y obviamente a todo el staff. Si nosotros no estuviéramos comprometidos, te aseguro que no estaríamos compitiendo. Entonces, aquí sacamos, tratamos de sacar lo mejor de cada uno en función del plantel, que es lo más importante”, complementó.

González también envió un mensaje tras la tragedia ocurrida en Avellaneda: “Siempre lo dijimos, que nosotros somos nuestro propio rival. Si somos capaces de sostener nuestros entrenamientos, de un buen manejo de carga, que los jugadores entiendan los momentos del juego, nosotros competimos contra nosotros mismos. Sabemos cómo es el medio, los jugadores entienden el camino recorrido, pero por eso, nosotros trabajamos desde la humildad, independiente de la diferencia en puntos y aprovecho obviamente de enviar un abrazo a todo a toda Universidad de Chile por el momento que están viviendo, empatizamos totalmente con ellos”, cerró.