El doblete de Javier Correa no basta: Colo Colo empieza a olvidarse del título tras sufrido empate con Huachipato

El doblete de Javier Correa no bastó para Colo Colo ante Huachipato.

Si bien suena complicado, Colo Colo se aferra a la “Operación Remontada” en la Liga de Primera, buscando replicar lo que sucedió el año pasado. Claro, las circunstancias son distintas y la actual temporada ha sido llena de vicisitudes. Con el Torneo Nacional como el único objetivo que le queda al Cacique, el duelo ante Huachipato era una nueva prueba para determinar si el campeón vigente podrá meterse en la discusión. La verdad es que parece difícil. Los pecados propios del equipo afectan cualquier pensamiento positivo. Fue un empate 2-2 en el Monumental, que no le sirve de mucho.

Jugando en casa, el equipo de Jorge Almirón no podía darse el lujo de fallar, ante la urgencia de acortar distancias con los líderes. Salió a la cancha a 16 puntos de Coquimbo Unido. Además, como si fuera poco, Colo Colo cuenta con la mochila del factor Sub 21, siendo el segundo equipo del campeonato con menos minutos de juveniles. Por lo mismo, la novedad fue la inclusión de Nicolás Suárez (20 años) en la zaga, acompañando a Emiliano Amor. Antes del pitazo inicial, se dio mucho diálogo entre los jugadores albos con Suárez, seleccionado Sub 20, para guiarlo en el que fue su segunda presentación como profesional.

También arrancó de titular Francisco Marchant, quien ha llevado el peso del minutaje. El 7 compartió el ataque con Claudio Aquino y Javier Correa. Independiente al desempeño de cada uno y los movimientos en ofensiva, lo concreto es que la ausencia de Lucas Cepeda pesa en Macul. No tener al valor más punzante y relevante del ataque ha sido un dilema.

Esto implica, por ejemplo, un desequilibrio a la hora de atacar. Colo Colo tuvo el dominio del balón en el primer tiempo ante los acereros, con una evidente predilección por el lado derecho para avanzar hacia territorio rival. El propio Arturo Vidal se fue cargando hacia la franja diestra, apoyando a Mauricio Isla. En el otro lado, Erick Wiemberg no hacía lo mismo. Aquino estaba cargado a la izquierda (a lo Carlos Palacios en 2024, por ejemplo), pero con libertad para ir moviéndose. Si bien lograba pinceladas de profundidad, el problema de los albos era la impericia.

El argentino Correa contó con tres oportunidades en el primer lapso. En los 18′, tras una pelota parada, la zaga rival rechazó casi desde la raya. Luego, en los 24′, sacó un remate bajo que rechazó el meta Rodrigo Odriozola. Y antes del entretiempo, cuando el marcador ya estaba a favor de la visita, intentó con un remate despejado por el golero siderúrgico. Más allá del propio Correa, Colo Colo no era particularmente preciso en la definición de las jugadas. Vidal falló una increíble, con el arco a su merced.

Mientras que Huachipato era lo contrario. Encontró una ventana, se metió y pasó factura. En los 32′ se produjo el 1-0 de los sureños, gracias al interesante Maximiliano Gutiérrez, quien remató de primera tras un pase preciso de Jimmy Martínez. Todo nació de una mala salida alba desde el fondo. El menor de los Gutiérrez (su hermano Joaquín fue el lateral derecho de Jaime García) fue un problema sin solución para la defensa colocolina.

Un empate que no sirve

Lo que Colo Colo no logró en la primera mitad, lo hizo apenas comenzó el complemento. En los 52′, logró el 1-1 a través de un cabezazo de Correa. Desbordó Francisco Marchant por la izquierda (de los pocos desequilibrios por esa franja) y el ex Estudiantes de La Plata se metió por el segundo palo, a la espalda de Antonio Castillo, para lograr el empate. Con un Huachipato replegado, más el ímpetu de la localía, el Cacique vislumbraba el segundo tiempo con otra perspectiva. Pero algo pasó.

Huachipato estuvo dos veces en ventaja. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

A la hora de juego, el local se quedó con 10 por la expulsión de Emiliano Amor. El zaguero recibió la segunda amonestación, y desde ese momento se le complicó el panorama a los blancos. Vidal se tuvo que ubicar en la defensa, para acompañar a Sebastián Vegas, quien había reemplazado a Suárez (lo sacaron porque tenía amarilla). Los acereros salieron del encierro y se empezaron a animar, con uno más. Otra vez atacando por la derecha (discreta jornada de Wiemberg), Jimmy Martínez hizo el 2-1 en los 68′, conectando un centro bajo del otro Gutiérrez (Joaquín).

Si Maxi Gutiérrez fue el valor más destacado de la visita, Javier Correa lo hizo en el local. Terminando el partido con lo poco que le quedaba en el estanque, el 9 logró el 2-2 en los 79′, sacando una volea tras un pivoteo de Oroz, luego de un mal rechazo de Caroca. No se notó que Colo Colo tenía uno menos en el campo. Empujó en búsqueda de la victoria. Mientras que los sureños aguardaban por alguna salida. El duelo ganó en emoción, con un final totalmente abierto. Podía ganar cualquiera.

La igualdad aterriza a un Colo Colo que está a 15 puntos del líder Coquimbo, rasguñando los puestos de clasificación a las copas. Y para agregar otro ingrediente, Jorge Almirón fue expulsado otra vez. La cuarta en lo que va de la Liga. ¿Bicampeonato? Está muy lejos.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; M. Isla, E. Amor, N. Suárez (57′, S. Vegas), E. Wiemberg; A. Vidal, E. Pavez (77′, A. Oroz), V. Pizarro; F. Marchant (77′, J. Villagra), C. Aquino (90′, V. Méndez); y J. Correa. DT: J. Almirón.

Huachipato: R. Odriozola; J. Gutiérrez, B. Gazzolo, R. Caroca, A. Castillo (86’, J. Figueroa); N. Vargas (85′, K. Altez), J. Martínez; M. Gutiérrez, O. Ortega (66′, S. Silva), C. Martínez (77′, R. Malanca); y L. Altamirano. DT: J. García.

Goles: 0-1, 32′, M. Gutiérrez, remata de primera tras pase de J. Martínez; 1-1, 52′, Correa, cabezazo tras desborde de Marchant; 1-2, 68′, J. Martínez, conecta centro bajo de J. Gutiérrez; 2-2, 79′, Correa, de volea tras pivoteo de Oroz.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Vidal, Correa, Suárez, Amor, Vegas (CC); Gazzolo, Altamirano, Odriozola (H). En los 60′, expulsa a Amor (CC) por doble amarilla. En el epílogo, expulsa al DT Almirón (CC).

Estadio Monumental. Asistieron 25.585 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.