Solo y sin arquero: el insólito fallo de Arturo Vidal que evitó que Colo Colo le empatara a Huachipato

Colo Colo no encuentra el rumbo y Huachipato dio el primer golpe en el estadio Monumental. El cuadro acerero se fue en ventaja al descanso gracias al tanto de Maximiliano Gutiérrez (32′).

El Cacique tuvo una serie de oportunidades para descontar. Primero, ponerse en ventaja. Después, para igualar las acciones. Sin embargo, la impericia de los jugadores albos terminó pasando la cuenta. De hecho, Arturo Vidal fue quien protagonizó un insólito fallo que pudo significar la igualdad de ambas escuadras.

Cerca del cierre del primer tiempo, el Rey aprovechó un error del arquero Rodrigo Odriozola. El uruguayo capturó el balón en un centro y cayó sobre Antonio Castillo. En ese enredo, al portero se le soltó la pelota y Vidal rápidamente se percató.

El volante se hizo con el balón y remató con el arco a su disposición. No tenía marca y el guardameta seguía en el césped. No obstante, el tiro se fue desviado, mientras el árbitro Diego Flores anuló la jugada por una presunta falta sobre el charrúa. Sin embargo, no existió ninguna infracción, por lo que en caso de marcar, el tanto de Vidal hubiese sido válido. Fue una jugada particular, marcada por los errores de ambos equipos, que terminaron igualando 2-2.

Vidal protagonizó un insólito fallo ante Huachipato. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El insólito fallo de Arturo Vidal ante Huachipato