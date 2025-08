El recado de Jorge Almirón al plantel de Colo Colo tras el almuerzo revelado por Arturo Vidal: “No me invitaron”

Jorge Almirón entrega nuevos detalles del almuerzo que tuvo el plantel de Colo Colo el miércoles. La junta entre los futbolistas se dio horas antes de que se encontrara chocado el auto de Brayan Cortés. En una publicación de Instagram, Arturo Vidal dio a conocer el evento.

“En las buenas y en las no tan buenas siempre juntos familia. Vamos por a pelear hasta el final”, escribió el volante.

Ahora, el entrenador da más antecedentes. “No me invitaron, es lo malo... Me encantó. No veo ninguna polémica, no veo nada, nada especial. Lo que pasa es que entrenamos muy fuerte dos días seguidos y los muchachos quisieron juntarse, porque por este momento estamos viendo que quieren estar juntos. Bueno, lo hacían el año pasado, lo hicieron ahora, y después entrenamos por la tarde por lo mismo, porque veníamos de trabajar fuerte”, dijo el estratega.

En esa línea, el DT le bajó el perfil a la modificación horaria que tuvo la práctica del jueves. “Se fueron a comer y cambió el entrenamiento, estaba establecido así, estaba establecido así para que el entrenamiento fuera a la tarde. Siempre entrenamos en la mañana, pero de esa manera se cambió para la tarde y listo, no pasa nada”, señaló.

De hecho, para el técnico, la distensión le sirvió a los futbolistas en medio de la tensión que viven por el año complicado que ha tenido Colo Colo. “Les vino bien, hay buen humor, trabajan siempre bien los muchachos, esta semana en especial, así que bueno, sabemos que están esperando el partido el domingo”, comentó.

Antes, el defensor Alan Saldivia también se había referido al almuerzo. Al igual que el DT, el charrúa no estuvo presente. “Justo tenía un compromiso y no pude asistir. Es algo que se hace siempre. Pasa en todos los equipos, une al grupo y nos hace bien. Fortalece al grupo. Fue una comida, un almuerzo donde se pasa bien. Justo no pude asistir, pero creo que estuvo bueno para hacer grupo y crecer”, comentó el uruguayo.