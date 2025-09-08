Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja

Marcelo Bielsa ya está en Chile. Pasada las 19 horas, el entrenador argentino aterrizó en nuestro país, junto a la selección uruguaya, y se fue directo al hotel Intercontinental para concentrarse con sus dirigidos en la previa del duelo de la Celeste con la Selección Chilena.

El rosarino fue el primer en subirse y bajarse el bus que trasladó al combinado rioplatense desde el terminal aéreo al lugar de hospedaje y fue recibido, en este último lugar, por cerca de 20 hinchas, chilenos y uruguayos, que estaban tras las vallas papales que protegían a los visitantes.

El regreso del director técnico. que estuvo a cargo del combinado criollo desde el 10 de agosto de 2007 hasta el 4 de abril del 2011, se produce en la última fecha clasificatorias para el Mundial 2026 y aunque el contexto no es de los mejores, la Roja está eliminada, se espera que Bielsa sea recibido con aplausos en la cancha del Estadio Nacional.

“En Chile fue una experiencia hermosa, con los jugadores y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron”, dijo hace pocos días el ahora dueño de la banca uruguaya.

Y ese ciclo, del cual habló en Montevideo, se comenzó a cerrar el 17 de noviembre de 2010, cuando -en el Estadio Monumental- dirigió al Equipo de Todos -frente a su actual oncena- en un amistoso que Chile ganó 2-0. En dicho momento, se le regaló una bandera gigante de Chile al DT con una frase que decía: “Don Marcelo Bielsa, Chile le agradece”.

Y ese reconocimiento nace porque tras tres años y casi seis meses, el transandino logró que nuestro país volviera a una cita planetaria luego de 12 años de frustraciones y dejó para las estadísticas un rendimiento del 60% ganando 28 partidos, empatando ocho y perdiendo 15 compromisos.

El partido entre Chile y Uruguay se jugará este martes, a las 20:30 horas, y el técnico decidió liberar de la concentración a Mathías Olivera, Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri. Pero no por eso, el equipo quedará descompensado pues la nómina están Federico Valverde del Real Madrid. Ronald Araujo de Barcelona, Manuel Ugarte del Manchester United, Rodrigo Bentancur de Tottenham y Darwin Núñez que fue campeón con el Liverpool y ahora fichó por el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Por lo mismo, se espera que la Celeste forme con Sergio Rochet en el arco; Nahitan Nández, Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña en la última línea; Valverde, Manuel Ugarte y Bentancur en la zona de volantes y Cristian Olivera, Núñez y Brian Rodríguez serán los hombres que buscarán el gol en el coloso ñuñoíno.

Mira la entrada de Marcelo Bielsa al hotel en Chile: