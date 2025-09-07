SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias

El conjunto ahora a cargo de Nicolás Córdova recibe a la Celeste de Marcelo Bielsa con la misión de dejar el último lugar de la tabla.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias. BASIL CHILDERS

Chile ya quedó fuera de pelear por un cupo para el Mundial de 2026. Esto generó el despido de Ricardo Gareca, por lo que ahora Nicolás Córdova deberá enfrentar el último partido de la Roja en las Eliminatorias.

Ahora tendrá la misión de enfrentar como local a Uruguay, conjunto que ya está clasificado a la cita planetaria. El duelo significa el retorno de Marcelo Bielsa al país.

A qué hora es el partido de Chile vs. Uruguay

El partido de Chile vs. Uruguay es este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Chile vs. Uruguay

El partido de Chile vs. Uruguay se transmite por Chilevisión y ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Chilevisión Web y Disney+.

