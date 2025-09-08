El Uruguay de Marcelo Bielsa va con todo contra la Roja: “Ante Chile queremos terminar lo más alto posible”.

La selección chilena cerrará unas trágicas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 este martes 9 de septiembre. La Roja se medirá ante Uruguay en el Estadio Nacional, en un partido que le pondrá fin a un ciclo para el olvido. El duelo también estará marcado por un regreso que se robará las miradas y los reflectores: Marcelo Bielsa retornará al país, aunque, claro, estará en la otra vereda.

La Celeste abrochó su clasificación al certamen planetario tras vencer cómodamente a Perú. Así, el combinado charrúa accedió a su quinta Copa del Mundo consecutiva, un registro inédito en su historia. En tanto, el técnico rosarino alcanzó su tercer proceso exitoso tras haber sorteado las Eliminatorias con Argentina rumbo a Corea y Japón 2002 y con Chile camino a Sudáfrica 2010.

En ese sentido, Bielsa realizó un análisis de sus anteriores clasificaciones y recordó emotivamente a la Roja. “Chile fue una generación muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación: Isla, Vidal, Alexis, Aránguiz, todos ellos, eran un montón de jugadores bárbaros empujando para ganarse un espacio. Y otro grupo de mayores: Suazo, Matías, Bravo. Todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna”, aseveró en conferencia de prensa.

“En Chile fue una experiencia hermosa, con los jugadores y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron“, añadió.

Uruguay no se guarda nada

Chile cerrará el decepcionante proceso ante Uruguay, en un partido para el que Nicolás Córdova se vio afectado con una serie de bajas. A las salidas de Benjamín Kuscevic y Darío Osorio se les sumó la grave lesión de César Pérez. El mediocampista de Defensa y Justicia sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior.

En ese sentido, el también jefe de las selecciones juveniles masculinas ya ha dejado en claro que su meta es probar nombres pensando en el futuro, incluso sin tener la certeza si será él quien continúe al mando de la Selección.

“Nosotros estamos buscando poner de acuerdo a todo el fútbol chileno a nivel de juveniles, eso es difícil. Los países que han logrado eso tienen proyectos que están a gran nivel, como Japón, Uzbekistán, Corea del Sur y Qatar. Ellos juegan a la par de las grandes potencias. Ese es el aprendizaje, que no pueden salir jugadores de manera espontánea”, señaló tras el encuentro en Río de Janeiro.

Por otra parte, pese a haber sellado su clasificación, la Celeste no se guardará nada ante la Roja. Así lo hizo saber el arquero Sergio Rochet: “Era un partido pesado, creo que también lo emocional pesaba mucho. En lo externo se vivía mucho una fiesta, pero nosotros sabíamos que era una final porque ellos se venían a jugar la última carta. Y lo hicimos con personalidad, con un gran juego, pudimos hacer tres goles, mantener el cero, y ahora viene este partido con Chile para terminar lo más alto posible”, indicó.

Por otra parte, el portero envió un potente mensaje de cara al certamen planetario: “Sabemos la responsabilidad que tenemos, vamos a prepararnos de la mejor manera para llegar bien al Mundial. El sueño de todos es ser campeón, obvio que se puede. Nosotros más que nada lo sabemos, Uruguay siempre puede, lo primero es quererlo nosotros y confiar en nuestro trabajo”.