Histórico de Uruguay defiende a Ricardo Gareca y ataca directamente a Nicolás Córdova

Terminan las Eliminatorias Sudamericanas para la selección chilena, proceso que ha sido un verdadero martirio para el equipo nacional. En la previa del último partido, la visita de Uruguay a Santiago, el técnico interino de la Roja Nicolás Córdova habló fuerte sobre la crisis que vive el proceso.

“Tenemos cinco años de acá al Mundial. Los jugadores de la Sub 20 van a tener 25 años en el 2030, los de la Sub 17 tendrán 22. Ellos tienen que estar en la Selección”, confirmó el DT de la Roja en la previa del compromiso ante la Celeste.

Duró análisis del exmediocampista formado en Colo Colo, quien remató con un duro diagnóstico: “respecto a lo que hemos visto, el punto de inflexión que tenemos respecto a otras selecciones juveniles, es el estado físico. Da la sensación de que los nuestros son niños compitiendo contra adultos. A partir de eso, hemos generado un plan de trabajo en las selecciones juveniles”.

Palabras que cayeron bien en el entorno de Ricardo Gareca, el antecesor de Córdova al mando de la escuadra nacional. Uno de los que habló fuerte fue el uruguayo Antonio Alzamendi, amigo del Tigre, quien cuestionó las palabras del actual DT de la Roja.

“Yo no haría un comentario como ese, pero cada técnico habla lo que le parece. Creo que hablar sobre el trabajo de otros colegas no es lo correcto, no sé quién puede tener la verdad. A veces, no va en el trabajo, sino que en la respuesta de los jugadores. Normalmente, la culpa la tiene el entrenador, pero a veces son los futbolistas quienes no rinden”, aseguró el expuntero charrúa a El Deportivo.

“Un paraguas”

De acuerdo con la opinión del exjugador de River Plate, los cuestionamientos de Córdova iban directo al trabajo de Gareca, situación que valoró como completamente injusta.

“No me parece lógico abrir un paraguas como diciendo que estaban mal los jugadores físicamente, cuando pasaron grandes entrenadores como Ricardo Gareca. El camino por ahí está equivocado, se está hablando de algo que es como abrir un paraguas por lo que ocurrirá. No sé, yo no lo haría, personalmente”, dijo Alzamendi.

¿Es una crítica directa a Gareca?

Por eso te digo. Gareca es un técnico reconocido internacionalmente, que jugó finales de Copa América, clasificó a Perú a un Mundial… hablar incluso de un preparador físico, salvo que este entrenador (Nicolás Córdova) sea un fenómeno y pueda recuperar al plantel en un mes. No creo que pase por ahí la cosa. Yo no sé qué ocurre en Chile, pero sí sé quién es Gareca. Es fácil decir, ‘al equipo lo veo destruido físicamente’… y cómo quieres ver a un equipo que no gana nada, que está último, que moralmente está echado para atrás, esto sucede en la derrota.

¿Cuánta responsabilidad cabe a los futbolistas?

Pero yo no puedo creer que jugadores que están jugando en todos lados, que muchos vienen de Europa, estén mal físicamente. Vienen entrenados mal no del lado de Gareca, llegan así desde afuera. El entrenador de la selección no tiene la culpa de su estado, ellos vienen compitiendo, me parece a mí ¿En 15 días o una semana vas a ser el gran preparador físico? Me parece que es un error, atacar mal a quien no debería. ¿Qué el entrenador de una selección en una semana? La opinión es de cada uno, yo no estoy de acuerdo. Si quiere hablar que lo haga de los clubes de los cuales vienen los jugadores. Pasan si los jugadores se cuidan o no, una pila de cosas. No es culpa de uno solo.

