La insólita justificación de Ricardo Gareca para explicar su fracaso de la selección chilena

Apenas pasó poco más de un mes de la definitiva eliminación de la Selección Chilena en las clasificatorias, tras la derrota en Bolivia. Fracaso que redundó en la salida del técnico Ricardo Gareca, a pesar de que todavía restan dos fechas dos de las Eliminatorias Sudamericanas.

Cinco semanas en las que el exonerado técnico ha tenido tiempo suficiente para reflexionar las razones del desastre. Opinión que ha quedado clara en la gran cantidad de entrevistas que otorgó a los medios de su país.

Largas conversaciones en las que ha hecho una autocrítica sobre lo ocurrido en la Roja, aunque también ha enumerado algunos factores que afectaron directamente el proceso.

“No pudimos encaminar al equipo en plenas Eliminatorias. La cosa no fue como esperaba y no le encontré la vuelta”, insistió, esta vez en diálogo con el periodista transandino Juan Pablo Varsky.

En la misma línea, el Tigre advirtió que, tras asumir el cargo en febrero del año pasado, el proyecto inició de buena manera. Sin embargo, también identificó el momento en que la situación empeoró.

“Seguramente, no le habré encontrado la vuelta. Yo creo arrancamos bien. Al principio, me entusiasmé con los dos o tres partidos que hicimos, lo que le pasó a mucha gente. Se pensaba que íbamos a hacer una mejor Copa América y no lo hicimos una buena. Ahí empezó un poco todo”, afirmó Gareca.

Bajas y viajes

Proceso que terminó con derrotas sucesivas ante Argentina en Santiago, además de la caída en Bolivia que, finalmente, dejó acéfalo al equipo nacional. Según el entrenador, la falta de plantel, por múltiples razones, es otra de las causas que explica la caída.

“Otro problema fue que tuvimos muchas lesiones y eso nos perjudicó. Alexis Sánchez, por ejemplo, recién pude contar con él en la última fecha contra Argentina y Bolivia. Es un muchacho muy importante, pero tuvo muchas lesiones en la última etapa”, justificó.

Asimismo, advirtió que “enumerarte todo en este momento sonaría como una excusa. Algo que en este momento no me sirve ni a mí y de nada, en general. Simplemente no pude encaminar a la Selección Chilena”.

Sin embargo, una de sus explicaciones llamó especialmente la atención. Cuando el técnico estaba en el cargo, una de las principales críticas que recibió fue el poco tiempo que pasó en Chile y su poca cercanía con los jugadores. Pese a ello, Gareca no dudó en reconocer que le faltaron más viajes fuera de Chile, lo que sí tuvo en su exitoso paso de dos Eliminatorias con la selección de Perú.

“Yo creo que no pude viajar tanto al extranjero como sí lo tuve en Perú. Bueno, a veces los tiempos no dan. Pero en Chile me brindaron todo. En cuanto a los dirigentes, el presupuesto. A veces te pueden negar la posibilidad de viajar porque no hay presupuesto, pero ellos no. Ellos en ese aspecto me apoyaron y estuvieron”, dijo el Tigre.

