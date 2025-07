La curiosa defensa de Ricardo Gareca tras su fracaso en la Roja: “También me dijeron vago en Perú”

Aún restan dos fechas para el término de las Eliminatorias Sudamericanas, pero Ricardo Gareca, el DT que se supone llegó para clasificar a Chile a la Copa del Mundo 2026, ya está desvinculado. El entrenador en los últimos días concedió una serie de entrevistas en las que se ha referido a su fracaso en la Roja. Esta vez fue en Perú, país con el que clasificó a un Mundial, pero en donde tomaron como una traición asumir en el combinado chileno.

En el programa Doble Punta rápidamente le consultaron si acaso le dolía que en nuestro país lo trataran de vago, esto a causa de los constantes viajes que el estratega realizaba a Argentina durante su estadía al mando de la Selección.

“A ver… vago también me dijeron en Perú. Vago, ¿a qué le dicen vago? Yo viví siete años en Perú cuando estaba en la selección peruana, y viví año y medio en Santiago. Yo vivía en Chile“, comenzó diciendo.

Foto: Photosport XXXXXXX/PHOTOSPORT

El argentino lo toma como un costo que debe pagar por el fracaso deportivo: “Cuando los resultados no andan se inventan cosas, en Perú me culparon de perder el repechaje, que inundamos el hotel de gente. Es el precio cuando no se obtienen los resultados, y ahí aparece cualquier calificativo, qué quieres que te diga“.

“Soy profesional, asumo el profesionalismo de la mejor manera. Los entendidos que me tratan así que me digan a qué se tiene que dedicar un técnico de la selección“, añadió.

Por último, a Gareca le preguntaron por la sensación que tienen en Perú de que fue una traición venir a dirigir a la Roja: “Lo que pasa es que a nivel de selección me daba la oportunidad de contar con los muchachos, poder trabajar. En ningún momento lo pensé como una traición ni nada, si no que es el trabajo mío, que me lleva a ir a donde yo considero que tengo que ir”.