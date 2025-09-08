SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Nicolás Córdova habla a horas de enfrentar a Uruguay: “Se me debe juzgar por lo que pasa en los juveniles; ese es mi trabajo”

El entrenador de la Roja se refirió al duelo ante la Celeste de Marcelo Bielsa, pero profundizó más en los desafíos de la Selección en el largo plazo.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Nicolás Córdova habla a horas de enfrentar a Uruguay: “Sería reductivo que yo tenga que dejar una imagen en estos días”. LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

La Roja mira hacia adelante. Este martes, enfrenta a Uruguay en el Estadio Nacional. Será el cierre de un proceso infausto, pero que ya tiene su foco puesto en lo que viene. A horas del duelo ante el equipo de Marcelo Bielsa, fue Nicolás Córdova quien tomó la palabra. El DT de la Selección anticipó el enfrentamiento, pero puso su foco en los desafíos en el largo plazo.

“El equipo está bien. Ayer entrenamos en doble jornada y participó casi todo el equipo, salvo Paulo (Díaz), que está con un problema en la rodilla. Durante la tarde veremos el equipo. Hay que ver si van a jugar chicos que no han sumado. Parte del trazado que nos hicimos es eso”, comentó de inicio el estratega.

Luego, defendió el plan de juego que llevó a cabo ante Brasil. “Va en función de cual es el rival de turno. El contexto en el Maracaná y nosotros con un proceso nuevo. Son condiciones adversas, ante un Brasil renovado. Hay una serie de situaciones que tampoco te permiten salir a presionar arriba. No es tan simple en cuatro entrenamientos decir que no los vamos a dejar salir. Sería iluso”, enfatizó.

Córdova en un entrenamiento de la Roja.

En esa línea, hizo un llamado a no centrar el análisis a sus días a cargo del combinado adulto. “No quiero excluirme, pero sería reductivo que yo tenga que dejar una imagen respecto a estos diez días. A mi me deben juzgar por lo que está pasando en los juveniles. Ese es mi trabajo. Acá venimos para que la Federación en enero tome una decisión no apurada. Debe venir alguien que logre clasificarnos, porque esto no se sostiene. Esperamos poder tener más jugadores de recambio”, remarcó.

“Lo que hay que hablar es por qué hoy no tenemos ningún jugador de 18 años que sea convocable a la Selección. Esas son las problemáticas que debemos ponernos, no si nosotros vamos a jugar mejor o peor respecto a estas Eliminatorias. La pregunta del millón es si en Chile estamos trabajando para sacar jugadores de alto rendimiento”, añadió.

De hecho, apuntó a los jóvenes que entrena en otras categorías tomen la posta de la Roja. “Tenemos cinco años de acá al Mundial. Los jugadores de la Sub 20 van a tener 25 años en el 2030, los de la Sub 17 tendrán 22. Ellos tienen que estar en la Selección”, puntualizó.

“Respecto a lo que hemos visto, el punto de inflexión que tenemos respecto a otras selecciones juveniles, es el estado físico. Da la sensación de que los nuestros son niños compitiendo contra adultos. A partir de eso, hemos generado un plan de trabajo en las selecciones juveniles”, complementó.

Sobre su posición, nuevamente dijo que su puesto está en constante evaluación y que no mira más allá de los desafíos cercanos. “Hay tres escenarios. La vida de los entrenadores es así. Me quedan estos partidos, un viaje a Rusia, un Mundial Sub 20 y uno Sub 17. Queda todo eso para tomar una decisión. Yo deseo que quien venga, le vaya bien”, expresó.

Por otro lado, se refirió a la distancia de niveles que ve entre los futbolistas locales y los que compiten en otras selecciones sudamericanas. “Cuando un jugador juega bien en la liga local, acá compite contra futbolistas del Real Madrid. Cuando nosotros competíamos, los nuestros estaban en el Barcelona, el Bayern Múnich, el Arsenal”, dijo.

“Los temas de fondo no los podemos ver en el futuro. Hay que verlos ahora. No podemos hablar de dejar esto. ¿De verdad importa quedar últimos y ser la peor selección? No lo es. Ojalá ganemos mañana, pero lo importante es ver como formamos jugadores que nos lleven al Mundial. Tenemos apenas dos jugadores menores de 25 años en las cinco grandes ligas. Por eso es relevante darle continuidad al proceso”, manifestó.

Córdova también se refirió a Marcelo Bielsa. “No tuve el placer de haber sido seleccionado en su período. Dejó muchas cosas acá que son replicables. Sobre todo, el tema de los entrenamientos. Los que estuvieron en esa época dicen que entrenar con él era una exigencia física súper alta. Hay cosas que hemos replicado. Creo que mostró un camino que está ahí. Es alguien que le aportó mucho al país después de un letargo bastante largo”, señaló.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalSelección ChilenaFútbol InternacionalEliminatoriasLa RojaNicolás Córdova

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vallejo defiende gestión en seguridad ante críticas de Kast: “Lo que nos tocó enfrentar no se lo deseamos a ningún otro gobierno”

Gigante belga logra meta para declarar exitosa la OPA por Cementos Bío Bío

Derrota de Milei también castiga a la bolsa local y sufren las acciones con exposición a Argentina

Sebastián Yatra estrena el vídeo de “Amen”: velo aquí

Exportaciones vuelven a caer, pero lo envíos de litio anotan primera alza en más de dos años

Lady Gaga revela el video musical de “The dead dance”: míralo aquí

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

4.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana

Vallejo defiende gestión en seguridad ante críticas de Kast: “Lo que nos tocó enfrentar no se lo deseamos a ningún otro gobierno”
Chile

Vallejo defiende gestión en seguridad ante críticas de Kast: “Lo que nos tocó enfrentar no se lo deseamos a ningún otro gobierno”

Vallejo rechaza exigencia UDI de excluir a Elizalde en debate por voto obligatorio: “Todos queremos un acuerdo, pero no es excusa para vetar ministros”

Johannes Kaiser arremete contra Guillermo Ramírez: lo acusa de “levantar falso testimonio” sobre su campaña presidencial

Gigante belga logra meta para declarar exitosa la OPA por Cementos Bío Bío
Negocios

Gigante belga logra meta para declarar exitosa la OPA por Cementos Bío Bío

Derrota de Milei también castiga a la bolsa local y sufren las acciones con exposición a Argentina

Exportaciones vuelven a caer, pero lo envíos de litio anotan primera alza en más de dos años

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica
Tendencias

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo

Carlo Ancelotti cita el enfrentamiento contra la Roja antes de visitar a Bolivia
El Deportivo

Carlo Ancelotti cita el enfrentamiento contra la Roja antes de visitar a Bolivia

Nicolás Córdova habla a horas de enfrentar a Uruguay: “Se me debe juzgar por lo que pasa en los juveniles; ese es mi trabajo”

Un amigo de la hija, una carta a Pinto Durán: las historias de los ayudantes de Marcelo Bielsa en su paso por Chile

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Sebastián Yatra estrena el vídeo de “Amen”: velo aquí
Cultura y entretención

Sebastián Yatra estrena el vídeo de “Amen”: velo aquí

Lady Gaga revela el video musical de “The dead dance”: míralo aquí

Javiera Mena alista su retorno al Teatro Municipal de Santiago para presentar su nuevo disco Inmersión

Primer ministro François Bayrou pierde el voto de confianza y se profundiza crisis política en Francia
Mundo

Primer ministro François Bayrou pierde el voto de confianza y se profundiza crisis política en Francia

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas