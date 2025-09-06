SUSCRÍBETE
La Tercera
El Deportivo

“Un entrenador Sub 20”: histórico relator de Brasil ningunea la goleada del Scratch sobre la Roja de Nicolás Córdova

El reconocido locutor deportivo brasileño Galvão Bueno realizó un crudo análisis sobre el desempeño de la escuadra de Carlo Ancelotti.

Daniel Bustos 
Daniel Bustos
Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

Brasil goleó a Chile por 3-0 en el Maracaná, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El resultado deja al equipo de Carlo Ancelotti en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 28 puntos y con los boletos ya asegurados para la cita planetaria. Se supone que todo debía ser alegría en ese país, sin embargo, la Canarinha aún no convence a todos.

Después de la goleada sobre la Roja, el reconocido locutor deportivo brasileño Galvão Bueno valoró el resultado, aunque con reparos: “El partido tuvo sus pros y sus contras. Creo que el balance final es positivo, pero no en cuanto a la actuación”, comenzó diciendo.

“No significa mucho”

El locutor le bajó el perfil a la actuación del Scratch producto del contexto de esta selección chilena que se paró en Río de Janeiro: “Brasil jugó contra un equipo alternativo, con el seleccionador Sub 20, así que el 3-0 no significa mucho”.

A pesar de esto, Galvão Bueno destacó a dos jugadores en su análisis: “Estevão atacó, y Ancelotti debe vigilarlo porque podría ser titular en la selección brasileña. Luiz Henrique entró con fuerza. Hizo una jugada, atacó, corrió. Es otro jugador al que Ancelotti debe vigilar. Ese fue el aspecto más positivo. La foto al final del partido muestra la satisfacción de todos. No fue una gran actuación, pero ganar 3-0 siempre es bueno”, cerró.

Su evaluación es distinta a la que hizo el mencionado Ancelotti en la conferencia de prensa una vez terminado el compromiso: “Hubo un gran ambiente en Maracaná, con mucho cariño por el equipo. Jugamos un fútbol intenso, con buen ritmo, muy buena defensa y presión. Creo que los hinchas, al igual que nosotros, están muy contentos con el rendimiento del equipo”.

Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

“Jugamos un partido serio, defendimos bien y estuvimos muy compactos, sobre todo en el primer tiempo. Después de abrir el juego, nos fue más natural. El partido estaba abierto para nuestro segundo gol, porque en el segundo tiempo Chile se volvió un poco más ofensivo”, añadió.

Un cierre difícil

El término de esta Eliminatoria no será fácil para la selección de Brasil. Deberán jugar contra Bolivia, en El Alto, ante un combinado que se debe jugar la vida para quedarse con el cupo al repechaje y seguir con chances de volver a un Mundial después de 32 años.

El partido entre ambas escuadras está pactado para este martes 9 de septiembre a las 20.30 horas de Chile.

FútbolBrasilLa RojaSelección chilenaEliminatorias

