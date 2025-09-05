La selección chilena suma una nueva baja para el partido ante Uruguay

Se acaba el triste camino al Mundial de Norteamérica 2026. Este martes, Chile recibe al Uruguay de Marcelo Bielsa, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Son dos selecciones que viven realidades muy distintas: la Roja ya está eliminada, colista, con un DT interino y con varios jugadores del medio local; los charrúas, ya clasificados y buscando variantes para la Copa del Mundo.

El equipo que ahora dirige Nicolás Córdova viene de caer goleado por 3-0 ante Brasil en el Maracaná, mientras que la Celeste ganó por el mismo marcador ante Perú en el Centenario de Montevideo, duelo en el que abrocharon definitivamente su quinta participación mundialista de manera consecutiva.

Las bajas de Chile

Para colmo, la selección chilena ya tiene dos bajas confirmadas para el compromiso ante el equipo de Marcelo Bielsa. Este viernes, luego del encuentro ante el Scratch, la Roja informó que Benjamín Kuscevic no estará disponible por una lesión muscular, por lo que el defensor de Fortaleza fue liberado.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Benjamín Kuscevic ha sido liberado de la convocatoria debido a que presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación superan los tiempos de la presente fecha FIFA", escribieron en un comunicado.

Cabe destacar que el formado en la UC no pudo jugar el mencionado encuentro ante Brasil, misma situación que ocurrió con Bruno Barticciotto.

Estas ausencias se sumaron a la de Darío Osorio, quien fue liberado el miércoles por una molestia: “El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Darío Osorio ha sido liberado de la presente convocatoria. El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA”, comunicaron en esa jornada.

¿Cuándo y dónde juega Chile vs. Uruguay?

La Roja se mide ante la Celeste el martes 9 de septiembre a las 20.30 horas de nuestro país, en el Estadio Nacional.