El Deportivo

Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná

El cuerpo técnico de Nicolás Córdova no contará con tres futbolistas en el encuentro de este jueves.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Las sensibles bajas de la Roja de cara al partido con Brasil en el Maracaná. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

La Roja suma su primera complicación de cara al duelo con Brasil. El cuerpo técnico de Nicolás Córdova no contará con Darío Osorio, Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto en el partido que se disputará en el Maracaná. El delantero del Midtjylland sufrió un desgarro y fue liberado de la convocatoria. Mientras que los ex Universidad Católica serán evaluados, pero no jugarán por precaución médica.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Darío Osorio ha sido liberado de la presente convocatoria. El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA. Además, se informa que los jugadores Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto se presentaron con lesiones musculares a la concentración, encontrándose actualmente en periodo de recuperación y trabajo junto a nuestro Cuerpo Médico para asegurar una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay”, señalan desde la ANFP a través de un comunicado oficial.

Darío Osorio fue liberado de la convocatoria. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El futuro de la Roja

Durante las últimas horas, Nicolás Córdova habló de la proyección de la Roja. “A la Selección se viene a entrenar y preparar un partido. El tiempo de venir y entrenar un ratito o no concentrar... ayer les dije que los jugadores de Selección descansan menos que el resto. Esa es la vida de un jugador de Selección. Hay que empezar a dejarlo establecido esté quien esté. Los estándares de la Selección tiene que estar más allá del entrenador de turno y eso es trabajo también para la Federación”, señaló el DT.

“Si podemos competir a gran nivel será porque ellos están a gran nivel. Es difícil , porque tienes enfrente jugadores que juegan a nivel Mundial. Si tu ves el panorama de lo que hoy tenemos es desolador. Hay que construirlo, pero hay que construirlo todos juntos. Ojalá más jugadores Sub 20 se puedan ir a Europa. Hay que cambiar timón y hacerlo en serio. Necesitamos que los clubes también hagan un cambio de timón, sino da lo mismo el técnico a quien pongan en la guillotina”, añadió.

