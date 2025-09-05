El Mundial 2026 suma más invitados: Marruecos se convierte en el primer clasificado de África

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 sigue sumando selecciones clasificadas. Si ayer se completó el cien por ciento de los cupos directos de Sudamérica (con Uruguay, Paraguay y Colombia), este viernes se selló la primera clasificación de un elenco de África para el Mundial de Norteamérica. Se trata de Marruecos, que goleó por 5-0 a Níger y certificó su presencia en la cita planetaria.

Los Leones del Atlas fueron la gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022, al instalarse en semifinales, todo un hito para un representante de la CAF. En esa ocasión, cayeron con Francia y disputaron la definición del tercer puesto contra Croacia, en la cual perdieron. Ahora, con una base importante de jugadores militando en las principales ligas de Europa, el cuadro marroquí ratificó su condición de potencia continental.

Si el elenco de Achraf Hakimi, Bono y compañía derrotaba a Níger, aseguraban su boleto a la Copa del Mundo, toda vez que en el primer turno de la jornada, por el grupo E de las Clasificatorias africanas, Tanzania (el escolta) empató de visita 1-1 con la República del Congo. Jugando en casa, en el imponente Gran Estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, con capacidad para 70 mil espectadores, Marruecos le pasó por encima a su rival.

El mediocampista Ismael Saibari, quien milita en el PSV Eindhoven, abrió el marcador en los 29′. Luego, el mismo Saibari hizo el 2-0 en los 38′. Con esta ventaja se fueron al descanso. En la parte complementaria, el combinado magrebí amplió la distancia. En los 51′, Ayoub El Kaabi hizo el tercero, mientras que Hamza Igamane anotó el 4-0 en los 69′. Finalmente, el mundialista Azzedine Ounahi hizo el 5-0 en los 84′, para sellar la goleada y el pase a la Copa del Mundo.

Es la tercera clasificación consecutiva de Marruecos al Mundial: Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Además, al ser una de las sedes de la edición de 2030, el cuadro africano disputará cuatro Mundiales seguidos.

Lidera el grupo E de las Eliminatorias de la CAF con 18 puntos, seguido por Tanzania con 10. En ese continente, se clasifican los nueve ganadores de grupo. La segunda ronda enfrentará a los cuatro mejores segundos. Se agruparán en dos rondas de playoffs a un solo partido. El vencedor único pasará al repechaje intercontinental.