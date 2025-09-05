Uno a uno de Brasil: la sobriedad de Bruno Guimaraes y el ingreso de Luiz Henrique cimentan el triunfo
El Scratch fue un torbellino contra la Roja. El orden y el equilibrio del volante fueron clave para la victoria. El reemplazo del jugador del Zenit completó la diferencia tras asistir el segundo y el tercero.
Alisson
Bien ubicado, muy preciso con los pies. Sacó una pelota en la línea.
Wesley
Rápido, inteligente, encarador. Superó casi todo el partido al lateral izquierdo Gabriel Suazo.
Marquinhos
Orden y liderazgo. Adelantó la línea de zagueros brasileños durante todo el pleito. Bien el mano a mano y rápido en los cruces.
Gabriel Magalhaes
Rápido, bien ubicado, solvente. Muy peligroso en el juego aéreo. Tuvo un preciso cabezazo a los 2’, que sacó Vigouroux.
Douglas Santos
Se vio un poco más contenido que Wesley, pero transmitió seguridad. Fue clave en el primer gol de Brasil tras entregar la pelota a Raphinha.
Casemiro
Despliegue e inteligencia. Bien el cabezazo, le anularon un gol y en otra no pudo dar dirección. Le dio un pisotón a Loyola que bien le pudo valer la roja.
Bruno Guimaraes
Ordenado y sobrio. Quitó, corrió e intentó juntarse con los cuatro en ofensiva. Uno de los mejores en el equipo de Ancelotti y marcó el tercero.
Raphinha
El más activo en ofensiva. Fue a la refriega con la zaga chilena y fue efectivo. Provocó el primero con un remate que el golero chileno sacó a medias.
Estevao
Hábil, rápido, bien en las diagonales. Cada vez que tocó la pelota fue peligro patente para Chile. Marcó el primero con una chilena en la línea.
Joao Pedro
Físico, incisivo, atrevido. Fue uno de los más peligrosos en el ataque, se movió por todos lados y trató de rematar cada vez que tuvo opción.
Gabriel Martinelli
Rápido y efectivo en los movimientos, con o sin balón. En la primera parte generó una jugada en la que se llenó de enganches y su remate fue trabado por poco.
Andrey Santos
Ingresó para refrescar la mitad de la cancha. Quitó, equilibró e intentó llegar al área.
Luiz Henrique
Determinante en su entrada. Se movió por todo el frente de ataque, tiró al arco y asistió el segundo y el tercero.
Lucas Paquetá
Entró para dar mayor seguridad en la mitad de la cancha. De sus pies nació la segunda cifra, la cual capitalizó.
Kaio Jorge
Ingresó para dar más volumen al ataque y estuvo cerca del cuarto.
Richarlison
Ingresó en el epílogo.
Lo Último
Lo más leído
2.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.