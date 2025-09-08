SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Esta semana llega el cruce por la Fecha 17 de las Clasificatorias al Mundial de Fútbol 2026.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido. Foto referencial de archivo: Carlos Parra - Comunicaciones FFCH

Esta semana se juega la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al próximo Mundial de Fútbol 2026, donde Chile se mide ante Uruguay.

Se trata de la última jornada de duelos, a la que la Roja llega sin posibilidades de ser parte de la cita global, ante un rival que tiene asegurada su participación.

Dicho partido significa una nueva oportunidad para ver en acción a la nómina presentada por Nicolás Córdova, además del regreso de Marcelo Bielsa al país, en esta ocasión dirigiendo al conjunto uruguayo.

Cuándo juega Chile vs. Uruguay

El partido de Chile contra Uruguay por las Clasificatorias es este martes, 9 de septiembre, a las 20:30 horas.

La Roja juega de local y recibe a su rival en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a Chile vs. Uruguay

El partido de Chile tiene transmisión confirmada en TV en el canal Chilevisión, con cobertura especial desde las 19:30 horas, y también mediante ESPN.

De forma online, el cruce de las Eliminatorias se encuentra en la señal en vivo de chilevision.cl, en la app MiCHV y en la plataforma Disney+.

Más sobre:FútbolEliminatoriasClasificatoriasMundialMundial 2026ChileLa RojaSelección ChileChile vsUruguayChile vs UruguayDonde verCuándo juega ChilehorarioQuién transmiteQué canal transmiteVer en vivoVer onlineVer en streaming

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años

Defensa de la democracia, DD.HH. y el multilateralismo: la apuesta de Boric en su última asamblea de la ONU

Ethan Guo: “Entiendo la duda, pero mi origen ni siquiera era Punta Arenas, no hay razón para ir a la Antártica desde ahí”

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica

Los argumentos de Natalia Valdebenito para evitar la orden judicial que ordenó la censura de sus chistes

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

5.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Comienza venta de entradas para el show Yandel Sinfónico: revisa los precios

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana

Quiénes reciben el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil que se paga esta semana

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años
Chile

Carabineros desarticula banda acusada de robo de vehículos: era conformada por menores de edad y líder tiene 17 años

Ethan Guo: “Entiendo la duda, pero mi origen ni siquiera era Punta Arenas, no hay razón para ir a la Antártica desde ahí”

Defensa de la democracia, DD.HH. y el multilateralismo: la apuesta de Boric en su última asamblea de la ONU

Jorge Riesco: “Al final de los gobiernos hay una tendencia a obtener la aprobación de algunas legislaciones que se han mantenido pendientes”
Negocios

Jorge Riesco: “Al final de los gobiernos hay una tendencia a obtener la aprobación de algunas legislaciones que se han mantenido pendientes”

Compra informales a través de canales digitales en el comercio superan los US$315 millones y vestuario lidera

Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ya supera los 100 mil clientes en Chile

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica
Tendencias

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo

Un amigo de la hija, una carta a Pinto Durán: las historias de los ayudantes de Marcelo Bielsa en su paso por Chile
El Deportivo

Un amigo de la hija, una carta a Pinto Durán: las historias de los ayudantes de Marcelo Bielsa en su paso por Chile

Turner mira de reojo: crece la tensión entre la U, Colo Colo y la ANFP por la Supercopa

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica
Cultura y entretención

El Conjuro 4 hace historia en Chile: qué récords batió y qué dijo la crítica

A los 81 años muere Rick Davies, fundador y cantante de los esenciales Supertramp

De Saloon anuncia nuevo disco y presenta su primer adelanto “Nunca Nunca”

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires
Mundo

Impacto en los mercados y peronismo con candidato: las claves tras la debacle del partido de Milei en las legislativas de Buenos Aires

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza

Israel advierte de que el ataque contra un autobús en Jerusalén tendrá “consecuencias extremadamente graves”

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas