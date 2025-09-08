Cuándo juega Chile contra Uruguay por las Eliminatorias y quién transmite el partido. Foto referencial de archivo: Carlos Parra - Comunicaciones FFCH

Esta semana se juega la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al próximo Mundial de Fútbol 2026, donde Chile se mide ante Uruguay.

Se trata de la última jornada de duelos, a la que la Roja llega sin posibilidades de ser parte de la cita global, ante un rival que tiene asegurada su participación.

Dicho partido significa una nueva oportunidad para ver en acción a la nómina presentada por Nicolás Córdova, además del regreso de Marcelo Bielsa al país, en esta ocasión dirigiendo al conjunto uruguayo.

Cuándo juega Chile vs. Uruguay

El partido de Chile contra Uruguay por las Clasificatorias es este martes, 9 de septiembre, a las 20:30 horas.

La Roja juega de local y recibe a su rival en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a Chile vs. Uruguay

El partido de Chile tiene transmisión confirmada en TV en el canal Chilevisión , con cobertura especial desde las 19:30 horas, y también mediante ESPN .

De forma online, el cruce de las Eliminatorias se encuentra en la señal en vivo de chilevision.cl, en la app MiCHV y en la plataforma Disney+.