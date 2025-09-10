“Con show incluido”: Alexis Sánchez se llena de aplausos en España tras ser presentado en el Sevilla

Alexis Sánchez no deja a nadie indiferente. Este martes el delantero nacional fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del Sevilla de cara a la temporada 2025-26 de la liga española.

Dentro de las actividades programadas hubo una en la que acabó maravillando a los presentes. El tocopillano ingresó a la cancha del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para mostrar su habilidad con el balón.

El Desmarque, por ejemplo, informó que “Alexis Sánchez, nuevo jugador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación este martes en la que fue su presentación como sevillistas y, posteriormente, saltó al Sánchez-Pizjuán para las habituales fotos… con show incluido”.

“Lo que nadie esperaba es que, tras las fotos protocolarias, Alexis Sánchez empezase a mostrarse”, complementaron mostrando sorpresa por la actuación del Maravilla.

“Con una sonrisa, con ganas de bromear, el chileno fue dando pataditas, controles de calidad y hasta algún pase o disparo dedicado a las cámaras allí presentes”, continuaron.

🪄 La CALIDAD de ALEXIS SÁNCHEZ en su presentación con el SEVILLA.



Alistando el debut

En la oportunidad, Alexis Sánchez también aprovechó de referirse a cómo han sido sus primeros días entrenando junto a Sevilla pensando en su debut que podría darse este viernes en el duelo en casa contra Elche, programado para el viernes a las 16.00 horas de Chile.

“Los primeros días han sido intensos, pero lindos. Tengo ganas de jugar en este campo y darle una alegría a la afición… Ahora entré y tengo una sensación linda, el ambiente en el grupo es bueno también”, comentó de entrada.

Luego, explicó que “el presidente y entrenador se interesaron por mí y vi esa confianza. Es un club grande y toca pelear por lo grande que es el club. En el fútbol, cada vez que pasan años el fútbol es más simple. La edad no es un problema y hay que demostrarlo en el campo”.

A su vez aclaró que se siente en óptimas condiciones para enfrentar la competencia española. “Yo me siento bien, me estoy preparando físicamente para estar a tope. Esa es mi mentalidad, la edad es un número y tengo que demostrarlo y luego se lo pondré difícil al míster. Estoy para ayudar a los jóvenes y darle alegrías al club. Sentí que el Sevilla puede estar mal, pero la gente siempre está ahí”, sostuvo.

“Ahora estoy enfocado en Sevilla, en prepararme físicamente, estar al mil, exigir a mis compañeros en los entrenamientos, en los partidos, tratar de ayudarlos, ser un grupo, en darle una alegría a la gente. Eso es lo que vengo a hacer ahora acá, y lo que pretendo hacer del viernes para adelante”, agregó.

El impacto generado en Lamine Yamal

Una vez que Alexis Sánchez fue anunciado como nueva incorporación del Sevilla, el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal sorprendió haciendo una particular reflexión sobre el fichaje del chileno mientras se refería al cierre del mercado de pases.

“Siempre me ha gustado, porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla”, comentó.

“Me gusta ese movimiento. Es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas, mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedemos, estaré feliz”, cerró entre risas.

Ante estas palabras, Alexis Sánchez compartió que “Lamine sabe que soy bueno para el fútbol”.

“Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona, pero me pone contento lo que dijo. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes”, concluyó.