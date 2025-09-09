SUSCRÍBETE
La dura acusación contra Marcelo Salas por insultar a árbitro en el duelo Temuco y Copiapó

El presidente de Deportes Temuco fue consignado en el reporte del árbitro Diego Flores por sus excesos verbales después del partido.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco.

Marcelo Salas se mete en líos. Diego Flores, árbitro del encuentro entre Deportes Temuco y Copiapó en el sur, que terminó igualado 2-2, consignó que el presidente del equipo del Ñielol insultó a Juan Sepúlveda, el cuarto juez del choque disputado en el Germán Becker.

La incidencia se produjo en el quinto minuto adicional del primer tiempo e involucra, además del Matador, a Roberto Rojas, el gerente deportivo del club albiverde.

El relato de Flores respecto de la incidencia en el documento oficial que recibe el Tribunal de Disciplina para determinar las sanciones es pormenorizado. “Al minuto 45′+5′ ingresan al sector del cuarto árbitro el señor José Marcelo Salas Melinao y el señor Roberto Rojas Mercado, manifestando su descontento por una tarjeta roja exhibida al jugador N°20 de Deportes Temuco, señor Vicente Lavín”, sostiene.

Diego Flores (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La acción sigue. “El cuarto árbitro les comunica que no podían estar ahí debido a que no se encontraban inscritos en la planilla del partido”. Salas se resiste a la orden. “El señor José Marcelo Salas le responde ‘soy el presidente, sí puedo estar acá’“, explica el informe de Flores.

El insulto

La escena la completa el insulto que profirió el exgoleador de la Selección en contra de Sepúlveda. ”Posteriormente, el señor Salas hace un gesto a la cámara de TV y le dice al cuarto árbitro ‘increíble; informa todo, ahueonao“, haciendo caso omiso al cuarto árbitro“, detalla.

Los excesos denunciados por Flores los completa la intervención de Víctor Vallejos, el coordinador de los pasapelotas. “Son muy malos estos hueones, siempre nos cagan a nosotros”, expone.

