SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Director de Azul Azul responde a los dardos de la ANFP tras poner a Colo Colo de ejemplo para la Supercopa: “Es una obsesión”

José Ramón Correa recuerda cuando al Cacique se le suspendió el cotejo frente a la UC, previo al duelo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. "No entiendo la obsesión de jugar esta copa", repite.

Matías ParkerPor 
Matías Parker
Football, Colo Colo vs Universidad de Chile. 22nd turn, First division league. Universidad de Chile player Charles Aranguiz, against Arturo Vidal of Colo Colo during a first division match at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 31/08/2025 Javier Vergara/Photosport JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue sumando tensión. El duelo pactado para 14 de septiembre en el estadio Santa Laura genera rechazo en Azul Azul, pese a que la venta de entradas ya está en marcha desde la semana pasada.

En La Cisterna poco importa el mensaje de tranquilidad que entregó este lunes Gonzalo Durán, el delegado presidencial. “Hasta ahora están las condiciones”, señaló. Aunque advirtió que la decisión definitiva dependerá de una inspección técnica al recinto, prevista entre martes y miércoles de esta semana.

Pese a este visto bueno preliminar, en la concesionaria insisten en que el apretado calendario de los estudiantiles y los trabajos que se realizan en las cercanías del reducto de Independencia imposibilitan la realización del duelo. Según repiten, llevar adelante el cotejo es “peligroso”. En lo deportivo, la U debe jugar ante Alianza Lima el 18 de septiembre en Perú, por la Copa Sudamericana, apenas cuatro días después de la Supercopa.

Al ser contactado por El Deportivo, José Ramón Correa, el director de Azul Azul, explica en detalle la posición del club.

“La U siempre ha querido jugar esta final, que era en enero. Era una copa que se debía jugar a fines del 2024 y que después pasó para enero. Jugarla ahora nos parece apresurado, carente de sentido y tampoco se cuenta con la seguridad”, comienza diciendo.

El abogado reitera que no están las condiciones para jugar la final. En el sector que colinda al estadio hay cuatro hoyos, de siete metros, de los cuales solo dos serán cubiertos, por los trabajos que se están realizando. Cabe recordar, que estos mismos antecedentes obligaron a suspender el duelo que mediría a Universidad Católica frente a Ñublense, por la Liga de Primera.

“Es un estadio que está siendo reparado, que está en obras. Estamos a días de las fiestas patrias, Carabineros tiene otras labores, nosotros tenemos que jugar cuatro días después. No entendemos la obsesión de la ANFP por jugar esta copa. Nosotros lo hablamos con el presidente de la ANFP (Pablo Milad), el secretario general (Jorge Yunge) y con el gerente de ligas, Yamal Rajab. Nosotros estamos a días de jugar unos cuartos de final de la Copa Sudamericana”, dice.

Correa, de paso, le responde a Yamal Rajab. El gerente de Ligas puso de ejemplo a Colo Colo por los descargos de los azules. “El año pasado cuando Colo Colo estaba en Copa Libertadores jugó ante la U el sábado y después con Junior el miércoles”, dijo el funcionario de la ANFP.

El director de Azul Azul le pidió al funcionario de la sede de Quilín que haga memoria: “A Yamal Rajab se le olvida que el 13 de septiembre del 2024, Colo Colo tenía que jugar con la UC y se suspendió porque jugaba cuartos de final de la Copa Libertadores”, le aclara.

Otro de los dardos que respondió el abogado fueron la duras críticas de Aníbal Mosa. El presidente de Colo Colo reprochó la actitud de los azules. “Es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partidos, no lo han hecho y hemos ido a jugar”, lanzó.

“De Mosa prefiero no decir nada. No queremos jugar por otro tema que no sea el que te planteo. La fecha es mala, es apresurada. Si nos toca jugar, lo haremos para ganarla. Que no quepan dudas”, cerró una de las voces fuertes del directorio que comanda Michael Clark.

En la ANFP y en TNT Sports siguen de cerca la situación, conscientes de que una suspensión afectaría la logística, la venta de entradas y la programación televisiva, además de tensar aún más las relaciones financieras entre los clubes y el canal. La idea de postergar el partido ha chocado con estos intereses y, hasta ahora, la organización insiste en que la fecha se mantenga.

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileSupercopaTNT SportsANFPColo Colo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Lo más leído

1.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

2.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

5.
Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente
Chile

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

Quiénes son los candidatos del distrito 11 que integran La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura

Abogado de Ethan Guo por DGAC: “Entendemos que actuaron de buena fe, igual que nuestro representado”

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre
Negocios

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

No fue un milagro: la última gran revolución económica chilena

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad
Tendencias

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova
El Deportivo

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova

El insólito momento que vivió Lamine Yamal tras la goleada de España ante Turquía

La calculadora histórica: los resultados que meten a Venezuela o Bolivia en el Mundial 2026

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025
Cultura y entretención

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago
Mundo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”