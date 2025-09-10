SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Gary Medel habla sobre su problema con el alcohol en la juventud: “Vivía para emborracharme; nunca más tomé”

El Pitbull recordó un episodio con Carabineros que lo llevó a dejar la bebida.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Gary Medel habla sobre su problema con el alcohol en la juventud: “Desde que me paró la policía, no tomé nunca más”. Pablo Vásquez R.

Gary Medel, uno de los referentes históricos de la selección chilena, habló sobre episodios personales que marcaron su vida fuera de la cancha. En el podcast Más que titulares, el Pitbull repasó un grave accidente automovilístico ocurrido en 2009 en Viña del Mar y un antiguo incidente con Carabineros.

El jugador, que por estos días atraviesa un buen momento futbolístico en Universidad Católica, relató el choque que pudo haber cambiado su destino. “Tuve un accidente en Viña del Mar, volvía a Santiago para entrenar y me quedé dormido. Gracias a Dios, ese día no venía ningún auto de frente o detrás y no pasó nada más grave. Salí volando y ningún rasguño tuve”, recordó.

En su momento se especuló que el futbolista había manejado bajo los efectos del alcohol, algo que fue descartado por el paramédico que lo atendió en el lugar. Ese episodio ocurrió solo dos años después de un problema que, según él mismo, cambió su forma de relacionarse con la bebida.

“Estaba en Bellavista, en estado de ebriedad, y me paró la policía. Salió en todos lados. Pero a mí nunca me gustó el alcohol. Yo ahora no bebo. Desde ese día en que me paró la policía a los 18 o 19 años, dije que no tomaría más, porque nunca me gustó el alcohol”, aseguró. Esa etapa posterior al Mundial Sub 20 de Canadá fue la más descontrolada del futbolista. La única en la bebió constantemente.

Medel detalló que en esos años, viviendo con amigos, el consumo era habitual. “Vivía para emborracharme. Ahí pasó lo de Carabineros. Dije, ‘no voy a tomar nunca más’, y nunca más tomé. A veces me he tomado una michelada o una copa de vino, pero no es que disfrute el alcohol”, añadió.

Medel, en su etapa en la Selección. la-cuarta

El peso familiar

Más allá de su carrera, Medel abrió la puerta a su intimidad y habló de los momentos difíciles que ha enfrentado su familia. Su padre, reveló, lleva más de un año internado. “Tuvo problemas de adicción con las drogas. Lo tuve que internar. Ahí estamos ayudándolo. Lleva un año internado. Feliz por su progreso. Vamos a estar siempre detrás de él”, contó el bicampeón de América.

La conversación tomó un tono aún más sensible cuando fue consultado por su madre, fallecida hace algún tiempo. Apenas mencionada, el volante no pudo contener la emoción. “Me pongo a llorar. ¿No tienen agua? Tengo que respirar primero”, dijo visiblemente afectado.

Luego, con lágrimas en los ojos, confesó: “No había llorado por mi mamá en público. La mamá siempre yo creo que es la mejor del mundo, me dio todo lo que pudo y gracias a ella yo soy lo que soy”.

“Después va a salir en todos lados. No me avergüenzo porque lloro, sino porque me trae lindos recuerdos. Soy más llorón que la chucha. Por mi mamá es la que más lloro siempre. A veces me acuerdo de ella en la noche y lloro”, admitió.

El futbolista también se refirió al vacío que dejó su madre en el núcleo familiar. “Era como el pilar de toda la familia, porque cuando estaba ella, se juntaban todos. Después de que falleció, como que se dispersó la familia. Yo todavía veo a mis tías, mis primas, todo eso, pero mi madre era un pilar fundamental”, expresó.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa RojaLa UCSelección ChilenaUniversidad CatólicaGary Medel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Novo Nordisk anuncia una reestructuración global con miles de despidos

Rusia dice que el ataque de Israel en Qatar “busca socavar los esfuerzos internacionales” para un acuerdo

En pleno desierto de Atacama: así son las nuevas y tecnológicas salas en colegios de Sierra Gorda

En qué comunas de Santiago habrá hasta 28 °C este jueves “de verano”

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash

Natalia Lafourcade: “Me he dado cuenta que el valor y la riqueza de mi mundo están en otra dirección a la actual”

Lo más leído

1.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

4.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Homicidio en La Pintana: Un hombre fallecido y un herido tras balacera en una vivienda
Chile

Homicidio en La Pintana: Un hombre fallecido y un herido tras balacera en una vivienda

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Detienen a sujeto que cometía robos dentro de la autopista Vespucio en Lo Espejo

Novo Nordisk anuncia una reestructuración global con miles de despidos
Negocios

Novo Nordisk anuncia una reestructuración global con miles de despidos

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

En pleno desierto de Atacama: así son las nuevas y tecnológicas salas en colegios de Sierra Gorda
Tendencias

En pleno desierto de Atacama: así son las nuevas y tecnológicas salas en colegios de Sierra Gorda

En qué comunas de Santiago habrá hasta 28 °C este jueves “de verano”

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

La llamativa petición del Flamengo de Pulgar a la ONU: “Somos 45 millones; exigimos que se nos reconozca como nación”
El Deportivo

La llamativa petición del Flamengo de Pulgar a la ONU: “Somos 45 millones; exigimos que se nos reconozca como nación”

La selección Sub 20 de Australia inaugurará La Casa del Futbolista del Sifup

“Con show incluido”: Alexis Sánchez se llena de aplausos en España tras ser presentado en el Sevilla

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash
Cultura y entretención

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash

Natalia Lafourcade: “Me he dado cuenta que el valor y la riqueza de mi mundo están en otra dirección a la actual”

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Rusia dice que el ataque de Israel en Qatar “busca socavar los esfuerzos internacionales” para un acuerdo
Mundo

Rusia dice que el ataque de Israel en Qatar “busca socavar los esfuerzos internacionales” para un acuerdo

El Gobierno de Polonia convoca una reunión de urgencia tras el derribo de drones de Rusia en su espacio aéreo

Jueza federal frena temporalmente el despido de la gobernadora de la FED ordenado por Trump

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo