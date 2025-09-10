Gary Medel habla sobre su problema con el alcohol en la juventud: “Vivía para emborracharme; nunca más tomé”

Gary Medel habla sobre su problema con el alcohol en la juventud: “Desde que me paró la policía, no tomé nunca más”.

Gary Medel, uno de los referentes históricos de la selección chilena, habló sobre episodios personales que marcaron su vida fuera de la cancha. En el podcast Más que titulares, el Pitbull repasó un grave accidente automovilístico ocurrido en 2009 en Viña del Mar y un antiguo incidente con Carabineros.

El jugador, que por estos días atraviesa un buen momento futbolístico en Universidad Católica, relató el choque que pudo haber cambiado su destino. “Tuve un accidente en Viña del Mar, volvía a Santiago para entrenar y me quedé dormido. Gracias a Dios, ese día no venía ningún auto de frente o detrás y no pasó nada más grave. Salí volando y ningún rasguño tuve”, recordó.

En su momento se especuló que el futbolista había manejado bajo los efectos del alcohol, algo que fue descartado por el paramédico que lo atendió en el lugar. Ese episodio ocurrió solo dos años después de un problema que, según él mismo, cambió su forma de relacionarse con la bebida.

“Estaba en Bellavista, en estado de ebriedad, y me paró la policía. Salió en todos lados. Pero a mí nunca me gustó el alcohol. Yo ahora no bebo. Desde ese día en que me paró la policía a los 18 o 19 años, dije que no tomaría más, porque nunca me gustó el alcohol”, aseguró. Esa etapa posterior al Mundial Sub 20 de Canadá fue la más descontrolada del futbolista. La única en la bebió constantemente.

Medel detalló que en esos años, viviendo con amigos, el consumo era habitual. “Vivía para emborracharme. Ahí pasó lo de Carabineros. Dije, ‘no voy a tomar nunca más’, y nunca más tomé. A veces me he tomado una michelada o una copa de vino, pero no es que disfrute el alcohol”, añadió.

Medel, en su etapa en la Selección. la-cuarta

El peso familiar

Más allá de su carrera, Medel abrió la puerta a su intimidad y habló de los momentos difíciles que ha enfrentado su familia. Su padre, reveló, lleva más de un año internado. “Tuvo problemas de adicción con las drogas. Lo tuve que internar. Ahí estamos ayudándolo. Lleva un año internado. Feliz por su progreso. Vamos a estar siempre detrás de él”, contó el bicampeón de América.

La conversación tomó un tono aún más sensible cuando fue consultado por su madre, fallecida hace algún tiempo. Apenas mencionada, el volante no pudo contener la emoción. “Me pongo a llorar. ¿No tienen agua? Tengo que respirar primero”, dijo visiblemente afectado.

Luego, con lágrimas en los ojos, confesó: “No había llorado por mi mamá en público. La mamá siempre yo creo que es la mejor del mundo, me dio todo lo que pudo y gracias a ella yo soy lo que soy”.

“Después va a salir en todos lados. No me avergüenzo porque lloro, sino porque me trae lindos recuerdos. Soy más llorón que la chucha. Por mi mamá es la que más lloro siempre. A veces me acuerdo de ella en la noche y lloro”, admitió.

El futbolista también se refirió al vacío que dejó su madre en el núcleo familiar. “Era como el pilar de toda la familia, porque cuando estaba ella, se juntaban todos. Después de que falleció, como que se dispersó la familia. Yo todavía veo a mis tías, mis primas, todo eso, pero mi madre era un pilar fundamental”, expresó.