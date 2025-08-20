La autoexigencia de Gary Medel de cara a la inauguración del Claro Arena: “Tenemos que hacernos súper fuertes en casa”

Universidad Católica se prepara para un nuevo desafío en la Liga de Primera. Este sábado la UC tendrá su debut en el renovado Claro Arena con la misión de consolidarse dentro de la zona de clasificación a las copas internacionales.

El ánimo e la interna es positivo, en especial después de haber goleado a Colo Colo en la jornada anterior. Claro que a pesar de aquello, en el interior del plantel tienen claro que ese triunfo no servirá de nada si es que no consiguen sumar como anfitriones.

Así lo planteó Gary Medel en la previa del enfrentamiento contra los hispanos. “Venimos de una semana con mucha ilusión por inaugurar el Claro Arena. También por haber ganado el clásico a Colo Colo. Estamos trabajando súper bien, así que esperamos que sea una linda fiesta el sábado”, comentó en conferencia de prensa.

“Estamos ilusionados con el objetivo claro de clasificar a una copa internacional. Ahora tenemos que hacernos super fuertes en casa con nuestra gente, en nuestro estadio”, continuó el Pitbull.

También se refirió a la evolución que ha tenido desde su regreso al club. “Contento por lo que estoy jugando, demostrando y entregando al equipo. Vine en enero sin fútbol de Argentina con muy poco ritmo. Luego vino la lesión y bajé un poco el nivel y ahora llevo dos meses jugando de contención. Me siento bien, con mucha energía”, valoró.

Además, reforzó su comodidad con el planteamiento de Daniel Garnero en la banca cruzada, destacando “la forma de la simpleza que tiene Daniel. Eso lo ha inculcado dentro del equipo. Eso se está notando día a día en cada partido. Tenemos que mantener esas sensaciones, porque hay que mantener un niel alto. No vale ganar un partido y luego perder dos. Esperemos que se logre eso”, reforzó.

Sobre el duelo que lo espera en el Claro Arena, lanzó que “espero que ganemos ese partido y empecemos bien. Estamos muy contentos con eso. Esperemos que la gente disfrute, que lo cuide que respetemos los espacios. Esperamos estar a la altura de lo que es católica”.

Al mismo tiempo, reveló cuál es su objetivo a corto plazo. “Mi sueño es ganar un título con Católica”.

El partido entre Universidad Católica y Unión Española está programado para este sábado 23 de agosto a partir de las 20.00 horas.