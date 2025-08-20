La UC inaugura el Claro Arena con emotiva ceremonia: “Ya construimos tres estadios, récord que algunos miran con desazón”

Ya queda cada vez menos para que los hinchas Cruzados repleten el Claro Arena. El sábado se jugará el primer partido en el nuevo estadio, instancia en la que Universidad Católica enfrentará a Unión Española, por la fecha 21 de la Liga de Primera. La noche de este martes se realizó en la precordillera la ceremonia de inauguración a la que asistieron autoridades del club y del país.

A la cita llegaron también los jugadores y el cuerpo técnico de la UC, vestidos de traje para la ocasión. “Es un momento histórico. Contento por la gente que logró hacer este nuevo estadio. Esperando el sábado con muchas ganas, empieza una nueva etapa. El sábado empezamos una nueva historia”, declaró el capitán de la institución, Fernando Zampedri.

Por su parte, Juan Tagle, presidente de Cruzados, también habló con los medios: “Los socios, los hinchas, son nuestros embajadores para que todos cuidemos la casa. Nosotros estamos privilegiando un estadio en donde la visión desde cualquier asiento sea perfecta, la mejor calidad de visión que puede haber en Chile. Un estadio sin rejas, pero con mucha seguridad. Estamos llamando a que nuestros hinchas vengan en paz a una fiesta y que esta casa se mantenga hermosa como está”, dijo el mandamás a ESPN.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Luego, en su discurso, dijo: “Somos la institución deportiva más grande del país, la única que ha construido tres estadios, récord que algunos miran con desazón”.

La bendición de la cancha

Además, la ceremonia tuvo emotivos momentos, como el reconocimiento a históricos de Universidad Católica como Mario Lepe, Ignacio Prieto, Alberto Fouillioux, Sergio Livingstone y Raimundo Tupper.

Otro de los hechos significativos fue la bendición de la cancha, la que fue realizada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali.